«Монреаль» вырвал победу у «Оттавы» благодаря голу российского нападающего Гол Демидова помог «Монреалю» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ со счетом 4:3

«Монреаль Канадиенс» обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщается на сайте НХЛ. Встреча на арене «Белл-центр» завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 4:3.

В составе «Монреаля» шайбы забросили Коул Кофилд, Юрай Слафковски и россиянин Иван Демидов, который был признан третьей звездой матча. Автором победного гола стал Алекс Ньюхук. У «Оттавы» отличились Дрейк Батерсон, Майкл Амадио и Тим Штюцле. Защитник «Сенаторз» россиянин Артем Зуб отметился голевой передачей.

Отмечается, что «Монреаль» выиграл уже третий матч подряд. Благодаря этому команда лидирует в Восточной конференции с 18 очками после 12 матчей. «Оттава» занимает седьмое место с 14 очками после 13 игр. В следующем матче 5 ноября «Канадиенс» примут «Филадельфия Флайерз». «Сенаторз» 7 ноября на выезде встретится с «Бостон Брюинз».

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате НХЛ, уступив на домашнем льду «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:1. Российский нападающий Александр Овечкин вновь не смог отличиться заброшенной шайбой, продлив свою безголевую серию до трех матчей.