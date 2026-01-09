Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 17:01

Фетисов удивился словам Гретцки об Овечкине

Фетисов: слова Гретцки об Овечкине стали неожиданностью

Вячеслав Фетисов Вячеслав Фетисов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов удивился заявлениям бывшего хоккеиста Уэйна Гретцки о нечестной игре соперников против российского форварда Александра Овечкина, сообщает РИА Новости. По его мнению, в НХЛ каждая игра — это борьба, поэтому обвинения в жульничестве кажутся странными.

Наверное, Уэйн Гретцки так сказал про Александра Овечкина из-за того, что против него самого защитники тоже жульничали. Он этим просто подогревает прессу. В НХЛ вообще нет таких понятий, чтобы жульничать в ущерб себе, это что за такой подход? <...> Это какая-то глупость на самом деле. От кого-кого, а от Гретцки я такого не ожидал, — заключил Фетисов.

В начале апреля 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. На его счету 915 голов, в то время как у канадского форварда — 894.

Ранее Овечкин получил травму в матче с «Чикаго Блэкхокс», столкнувшись с защитником Луисом Кревьером, который попал ему клюшкой в лицо. У хоккеиста пошла кровь и откололся зуб, однако, обработав рану, он вернулся на лед и доиграл встречу. При этом Овечкин оказался недоволен решением судей, которые не назначили Кревьеру нарушение.

Александр Овечкин
Уэйн Гретцки
Вячеслав Фетисов
НХЛ
