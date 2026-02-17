Советский спортсмен заявил о готовности вернуть медали ЧМ

Экс-вратарь сборной СССР по хоккею, латвийский специалист Артур Ирбе, заявил о готовности вернуть золотые медали чемпионатов мира 1989 и 1990 годов, которые он завоевал в составе советской команды, передает Iltalehti. В настоящее время он присутствует на Олимпиаде-2026 в Италии в качестве тренера вратарей сборной Латвии.

В следующий раз, когда мы встретимся на чемпионате мира, я буду готов официально их передать. Без проблем. Мне они не нужны. Я отдам медали, если вспомню, где они. Я не ношу их с гордостью, — сказал Ирбе.

В мае 2025 года он заявил, что российские хоккеисты не должны быть допущены до участия в Олимпийских играх в 2026 году. Он заверил, что не поедет на мероприятие, если на нем будут присутствовать россияне.

Олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, в свою очередь, посчитал, что Ирбе перед тем как высказываться против участия российской команды в Олимпиаде-2026 должен был вернуть золотые медали чемпионатов мира, завоеванные в составе сборной СССР. Он добавил, что спортсмен поступил некрасиво.

Тем временем депутат Госдумы Светлана Журова назвала голландскую конькобежку Ютту Леердам самой красивой спортсменкой Олимпиады-2026 в Милане. Она подчеркнула, что девушка умеет себя правильно вести и производит впечатление.