«Имеет право»: Фетисов прокомментировал отказ Овечкина поддерживать ЛГБТ

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вправе выражать свое мнение, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Так он прокомментировал отказ спортсмена принимать участие в акции НХЛ в поддержку движения ЛГБТ (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Это Сашина позиция. Он имеет право на такое мнение, — констатировал депутат.

Речь идет об акции, которая прошла во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды Пантерз» (2:5). Хоккеисты «Кэпиталз» обмотали крюки клюшек радужной изолентой. Овечкин обмотал свою белой.

До этого стало известно, что гол капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина помог команде обыграть «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в ночь на 10 января. Противостояние прошло на льду «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) и завершилось со счетом 5:1 в пользу гостей.

Ранее российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оказался на десятой позиции в перечне лучших ассистентов в истории Национальной хоккейной лиги за один клуб. Он ассистировал соотечественнику Егору Чинахову в противостоянии с «Калгари» (1:2). Эта передача стала для спортсмена 854-й за «Питтсбург», что позволило ему обойти словенца Анже Копитара и канадца Брайана Троттье.