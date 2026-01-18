Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 23:55

«Имеет право»: Фетисов прокомментировал отказ Овечкина поддерживать ЛГБТ

Фетисов: Овечкин имеет право отказываться от акций НХЛ в поддержку ЛГБТ

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вправе выражать свое мнение, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Так он прокомментировал отказ спортсмена принимать участие в акции НХЛ в поддержку движения ЛГБТ (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Это Сашина позиция. Он имеет право на такое мнение, — констатировал депутат.

Речь идет об акции, которая прошла во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды Пантерз» (2:5). Хоккеисты «Кэпиталз» обмотали крюки клюшек радужной изолентой. Овечкин обмотал свою белой.

До этого стало известно, что гол капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина помог команде обыграть «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в ночь на 10 января. Противостояние прошло на льду «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) и завершилось со счетом 5:1 в пользу гостей.

Ранее российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оказался на десятой позиции в перечне лучших ассистентов в истории Национальной хоккейной лиги за один клуб. Он ассистировал соотечественнику Егору Чинахову в противостоянии с «Калгари» (1:2). Эта передача стала для спортсмена 854-й за «Питтсбург», что позволило ему обойти словенца Анже Копитара и канадца Брайана Троттье.

Александр Овечкин
акции
НХЛ
Вячеслав Фетисов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти США могут отправить в Миннесоту 1,5 тыс. особо подготовленных бойцов
«С фокусом»: Умеров рассказал о переговорах в США
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 января 2026 года
Приметы 19 января — Крещение Господне: морозы, купание в проруби и свадьбы
«Имеет право»: Фетисов прокомментировал отказ Овечкина поддерживать ЛГБТ
Лукашенко окунулся в прорубь на Крещение в минус 15 градусов мороза
Президент Ирана рассказал США, чем грозит атака на верховного лидера
Немецкие военные завершили свою миссию в Гренландии
За праздники москвичи забрали из приютов более сотни животных
Трамп рассказал, как долго будут актуальны пошлины против стран ЕС
В штурмовых подразделениях ВСУ выявили схему с «мертвыми душами»
«Прониклись, болваны?»: Медведев задал важный вопрос об отношениях ЕС и США
«Вы ничего не вырежете»: Трамп пригрозил подать в суд на CBS
Стало известно, как Эпштейн заманивал девушек в свои сети
Инвестиции Китая в инициативу «Один пояс, один путь» достигли рекорда
Врач рассказала об опасностях выхода на работу с простудой
Москвичей предупредили о сильнейших морозах
Пушилин рассказал, как освобождение Приволья ударило по ВСУ
Девушка неудачно спустилась с заснеженной горки и чуть не стала инвалидом
Трое колумбийских наемников ВСУ лишились конечностей в боях под Харьковом
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.