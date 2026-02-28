Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 11:22

В Госдуме описали будущее Украины на фоне военной операции в Иране

Депутат Чепа: США потеряют интерес к Украине из-за операции в Иране

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Соединенные Штаты Америки потеряют интерес к Украине из-за начавшейся военной операции в Иране, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, новый конфликт может оттянуть сроки подготовки мирного соглашения по урегулированию украинского кризиса.

США сейчас будут плотно заняты Ираном, забыв об Украине. Я думаю, что очень многое будет зависеть от того, как будет развиваться этот конфликт в Иране. Он будет влиять, естественно, на дальнейшие шаги по подготовке мирного соглашения по украинскому кризису. Я допускаю, что конфликт в Иране отрицательно повлияет на сроки подготовки мирного соглашения, заявил Чепа.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что дает жителям Ирана «последний шанс» для свержения правительства. По словам главы Белого дома, в противном случае США «сравняют с землей ракетную промышленность» государства. Также президент заявил о решимости уничтожить морские силы Ирана.

До этого Трамп заявил, что США начали масштабную военную кампанию против Ирана. По его словам, Вашингтон намерен защитить американский народ, устранив угрозы на Ближнем Востоке.

Иран
Военные операции
США
Украина
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России введут особые правила для турпоездов
В ОАЭ раздались взрывы
Посольство России в Тегеране раскрыло данные о жертвах атак Израиля
Украинского депутата пытались мобилизовать под дулом пистолета
Глава Минздрава США раскрыл число зависимых от опиоидов американцев
ВС РФ освободили населенные пункты в Запорожской и Харьковской областях
Стало известно, как США назвали военную операцию против Ирана
ВСУ остались без «элитного» прикрытия сразу на двух направлениях
«Искандер» сжег HIMARS, кошмаривший Белгород: удары по Украине 28 февраля
Трамп устроил разнос главу ФБР из-за видео с пивом
Названы регионы, которые засыплет снегом в первую неделю марта
Жесткий ответ Ирана на атаки Израиля попал на видео
«Хлеба и революции»: как и почему пала российская монархия
Выяснились подробности похищения девочки из Смоленска
«Миротворец показал лицо»: Медведев об атаке США и Израиля на Иран
Наступление ВС РФ на Харьков 28 февраля: войска расщепило на атомы, Купянск
«Ребенок любви»: коллега рассказала, что заставило Шевчук сильно страдать
Трамп не исключил возможные потери США в военной операции против Ирана
Иранцам «обрубили» интернет
Стало известно, когда прекратится массированный обстрел Ирана
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.