В Госдуме описали будущее Украины на фоне военной операции в Иране Депутат Чепа: США потеряют интерес к Украине из-за операции в Иране

Соединенные Штаты Америки потеряют интерес к Украине из-за начавшейся военной операции в Иране, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, новый конфликт может оттянуть сроки подготовки мирного соглашения по урегулированию украинского кризиса.

США сейчас будут плотно заняты Ираном, забыв об Украине. Я думаю, что очень многое будет зависеть от того, как будет развиваться этот конфликт в Иране. Он будет влиять, естественно, на дальнейшие шаги по подготовке мирного соглашения по украинскому кризису. Я допускаю, что конфликт в Иране отрицательно повлияет на сроки подготовки мирного соглашения, — заявил Чепа.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что дает жителям Ирана «последний шанс» для свержения правительства. По словам главы Белого дома, в противном случае США «сравняют с землей ракетную промышленность» государства. Также президент заявил о решимости уничтожить морские силы Ирана.

До этого Трамп заявил, что США начали масштабную военную кампанию против Ирана. По его словам, Вашингтон намерен защитить американский народ, устранив угрозы на Ближнем Востоке.