В США опровергли разработку планов по захвату Гренландии NYT: Пентагон не получал приказа планировать операцию в Гренландии

Пентагон пока не планирует военные действия в отношении Гренландии, сообщила газета The New York Times со ссылкой на анонимные осведомленные источники. Об этом стало известно на фоне неоднократных высказываний президента США Дональда Трампа о возможном присоединении острова.

По информации издания, Пентагон не получал от Белого дома директив на разработку сценариев захвата территории или управления ею. Несмотря на то что военные аналитики традиционно рассматривают широкий спектр возможных операций, конкретные планы по Гренландии не прорабатывались.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Канады начали прорабатывать сценарии ведения партизанской войны на случай вторжения США. По данным канадских журналистов, вооруженные силы рассматривают тактику ведения повстанческой борьбы. Военные ожидают, что американская армия начнет наступление с юга и захватит стратегические позиции на суше и на море в течение недели, а возможно, и за два дня.

Прежде стало известно, что администрация Трампа планирует новый шаг по сокращению военного присутствия США в Европе. Так, Пентагон намерен снизить участие почти в трех десятках структур НАТО, включая центры передового опыта.