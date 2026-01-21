Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 07:03

«Впервые за 100 лет»: Канада готовится к партизанской войне с США

Globe and Mail: в Канаде начали подготовку к партизанской войне с США

ВС Канады ВС Канады Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Военнослужащие Канады начали прорабатывать сценарии ведения партизанской войны на случай вторжения США в страну, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на источники. По их словам, вооруженные силы рассматривают тактику ведения повстанческой борьбы.

Вероятно, впервые за 100 лет канадские вооруженные силы разработали модель американского нападения на страну, и ответ Канады на него, — отметили собеседники издания.

Канадские военные ожидают, что американская армия начнет наступление с юга и захватит стратегические позиции на суше и на море в течение недели, а, возможно, и за два дня, уточнили источники. При этом Оттава признает, что не обладает достаточным количеством солдат и оружия для отражения атаки Вашингтона.

В то же время в ВС Канады подчеркнули, что вся процедура моделирования носит лишь ознакомительный характер, поскольку руководство страны не считает сценарий вторжения США хоть сколько-нибудь вероятным. На данный момент отношения с американскими военными остаются позитивными, резюмировали источники.

Ранее сообщалось, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа планирует новый шаг по сокращению военного присутствия США в Европе. Так, Пентагон намерен снизить участие почти в трех десятках структур НАТО, включая центры передового опыта.

Канада
США
вторжения
военнослужащие
войны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев объяснил, чего добивается ЕС залпами по США из «торговой базуки»
«Мир без правил»: Макрон в Давосе оценил существующие международные законы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 января
В России предложили запретить называть Британию великой страной
Более 70 БПЛА уничтожили над Россией за ночь
Не выбрасывайте почерневшие бананы: сварите из них полезный завтрак
«Пробовали, не вышло»: Буданов признал необходимость работы с Россией
Самолет Трампа развернули сразу после вылета в Давос
Жильцов дома в Краснодарском крае экстренно эвакуируют
Раскрыто, какое наказание грозит торговым точкам за скользкие пол и порожки
«Впервые за 100 лет»: Канада готовится к партизанской войне с США
Ирландский журналист раскрыл, как Зеленского унизили в Давосе
Никогда не видели снег и пылесос: как живут в Москве мигранты из Индии
Прокуратура попросила отменить приговор телеведущей-иноагенту
Юрист раскрыл нюанс новой функции чат-бота судебных приставов Полины
Декларация показала, сколько наличных имеют Зеленский с женой
«Фатальны»: депутат Сейма оценил отношения Индии и Польши
Оборонные планы ВСУ сгорели дотла: успехи ВС РФ к утру 21 января
Назван самый полезный продукт на планете
В США подсчитали, что случилось с российскими резервами с начала СВО
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.