«Впервые за 100 лет»: Канада готовится к партизанской войне с США

«Впервые за 100 лет»: Канада готовится к партизанской войне с США Globe and Mail: в Канаде начали подготовку к партизанской войне с США

Военнослужащие Канады начали прорабатывать сценарии ведения партизанской войны на случай вторжения США в страну, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на источники. По их словам, вооруженные силы рассматривают тактику ведения повстанческой борьбы.

Вероятно, впервые за 100 лет канадские вооруженные силы разработали модель американского нападения на страну, и ответ Канады на него, — отметили собеседники издания.

Канадские военные ожидают, что американская армия начнет наступление с юга и захватит стратегические позиции на суше и на море в течение недели, а, возможно, и за два дня, уточнили источники. При этом Оттава признает, что не обладает достаточным количеством солдат и оружия для отражения атаки Вашингтона.

В то же время в ВС Канады подчеркнули, что вся процедура моделирования носит лишь ознакомительный характер, поскольку руководство страны не считает сценарий вторжения США хоть сколько-нибудь вероятным. На данный момент отношения с американскими военными остаются позитивными, резюмировали источники.

Ранее сообщалось, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа планирует новый шаг по сокращению военного присутствия США в Европе. Так, Пентагон намерен снизить участие почти в трех десятках структур НАТО, включая центры передового опыта.