Взрывы раздались в ОАЭ

В столице ОАЭ Абу-Даби раздались взрывы, пишет Reuters. По предварительной информации, страна закрыла свое воздушное пространство.

Следы взрывов были видны в небе в районе пятизвездочного отеля Rixos Marina. По предварительным сведениям, прилеты продолжаются в Бахрейне и Катаре.

Минут 15 назад слышали два взрыва. Сработало ПВО, скорее всего. И, ну, были там два следа от взрыва в небе. Пока больше никаких нет действий. Видимо, сработало ПВО, сбили какие-то две ракеты, — рассказал очевидец РБК.

Ранее сообщалось, что Иран нанес массированные удары по территории Бахрейна, где базируется Пятый флот ВМС США. Одновременно с этим атакам подверглись американские военные объекты в Катаре. Власти Катара заявили о перехвате ракеты системами ПВО.

До этого в Иерусалиме произошли взрывы после начала ответной атаки Ирана на Израиль. По всей стране звучат сирены, местных жителей просят не покидать укрытия. Израильские силы начали операцию под названием «Рык льва» утром 28 февраля.