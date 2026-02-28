Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 13:36

Дания передумала насчет предоставления убежища украинцам

Украинцам призывного возраста планируют отказать в датском убежище

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Власти Дании намерены начать отказывать в убежище гражданам Украины из ряда регионов, а также мужчинам призывного возраста, сообщили в МИД королевства. Соответствующий законопроект планируется внести в парламент в апреле.

Согласно документу, украинцы младше 23 лет смогут получать разрешение на пребывание в Дании только до достижения этого возраста. Его нельзя будет продлить без освобождения от военной службы на родине. Также датские власти откажут в убежище жителям Черкасской, Черновицкой, Ивано‑Франковской, Хмельницкой, Кировоградской, Киевской (без Киева), Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Винницкой, Волынской, Закарпатской и Житомирской области.

Ранее в Германии бундестаг утвердил пакет изменений, ужесточающих правила получения убежища, но одновременно упрощающих трудоустройство для некоторых категорий беженцев. Инициативу поддержали представители блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии.

До этого экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что беженцам с Украины все чаще отказывают в убежище в Европе, потому что конфликт затянулся. По его словам, программы помощи переселенцам изначально задумывались как краткосрочные.

Дания
Украина
беженцы
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров в беседе с Арагчи осудил атаку Израиля и США на Иран
Иран заявил о первой масштабной операции против Израиля
«До полного поражения»: Иран объявил о тотальном противостоянии с США
«А теперь представьте»: Захарова высказалась о кризисе на Ближнем Востоке
ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Брянской области
Отмененный гол Дзюбы подарил «Оренбургу» победу всухую
«Подарок прямо в бусик»: операторы БПЛА начали спасать украинцев от ТЦК
Трампа уличили в желании насильственно сменить руководство в Иране
Российская авиакомпания отменила рейсы в Дубай на фоне ударов Ирана
В Китае указали на главного виновника хаоса для ядерного порядка
Дроны над Крымом, ранения мирных курян: как ВСУ атакуют Россию 28 февраля
Мигранты, ЖКУ, мошенники, такси: какие законы вступают в силу в марте
В Израиле отменили все спортивные мероприятия из-за конфликта с Ираном
При атаке на иранскую школу погибли несколько десятков человек
Для россиян откроют запретный остров в Индии
Атаки в Тегеране были направлены против ряда первых лиц страны
Очевидцы опровергли эвакуацию из «Бурдж-Халифы»
Волонтер попал в реанимацию из-за борьбы с догхантерами
Удары Ирана по ОАЭ 28 февраля: последствия, жертвы, что с россиянами
Украинские маркетплейсы охватила лихорадка «бандера-смузи»
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.