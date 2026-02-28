Дания передумала насчет предоставления убежища украинцам

Власти Дании намерены начать отказывать в убежище гражданам Украины из ряда регионов, а также мужчинам призывного возраста, сообщили в МИД королевства. Соответствующий законопроект планируется внести в парламент в апреле.

Согласно документу, украинцы младше 23 лет смогут получать разрешение на пребывание в Дании только до достижения этого возраста. Его нельзя будет продлить без освобождения от военной службы на родине. Также датские власти откажут в убежище жителям Черкасской, Черновицкой, Ивано‑Франковской, Хмельницкой, Кировоградской, Киевской (без Киева), Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Винницкой, Волынской, Закарпатской и Житомирской области.

Ранее в Германии бундестаг утвердил пакет изменений, ужесточающих правила получения убежища, но одновременно упрощающих трудоустройство для некоторых категорий беженцев. Инициативу поддержали представители блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии.

До этого экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что беженцам с Украины все чаще отказывают в убежище в Европе, потому что конфликт затянулся. По его словам, программы помощи переселенцам изначально задумывались как краткосрочные.