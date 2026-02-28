Украинские маркетплейсы охватила лихорадка «бандера-смузи» На Украине начали продавать товары с символикой-отсылкой к Бандере

На одном из крупнейших украинских маркетплейсах появилось более двух тысяч товаров с символикой «бандера-смузи», сообщили в РИА Новости со ссылкой на данные торговой платформы. Пользователям предлагается купить наклейки на компьютер и автомобиль, предметы одежды в соответствующем стиле.

Также украинцы могут приобрести фартуки, чехлы на телефон, термокружки и школьные принадлежности с «бандера-смузи». Большинство товаров выполнено в черно-белом стиле, уточнили журналисты.

Отмечается, что «бандера-смузи» — националистическое название «коктейля Молотова». Оно отсылает к украинскому националисту Степану Бандере.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины с 25 февраля вводит в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен с националистическим лозунгом. На купюре разместили приветствие Бандеры.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что неонацисты на Украине уже переросли идейных вдохновителей в лице гитлеровских нацистов. Он также добавил, что Киев никогда бы не смог противостоять России, если бы не покровительство Запада.