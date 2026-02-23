Нацбанк Украины выпустил еще одну банкноту с лозунгом пособников Гитлера НБУ вводит банкноты номиналом 200 гривен с националистическим лозунгом

Национальный банк Украины с 25 февраля вводит в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен с националистическим лозунгом, говорится на сайте НБУ. На купюрах разместили приветствие украинского националиста Степаны Бандеры, который в годы ВОВ сотрудничал с немецкими спецслужбами и фюрером Германии Адольфом Гитлером.

С 25 февраля регулятор начнет выдавать обновленные банкноты банкам и инкассаторским службам. Местному населению не придется специально обменивать купюры предыдущего образца: старые банкноты останутся в обращении наравне с новыми и будут приниматься без ограничений. С августа 2024 года НБУ уже ввел в обращение банкноты с бандеровским лозунгом номиналом 500, 1 000, 50 и 20 гривен.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Гитлером после слов о россиянах на Западе. Он отметил, что высказывание главы государства о необходимости российским гражданам покинуть страны ЕС подтверждает актуальность вопросов денацификации территории бывшей УССР.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что неонацисты на Украине уже переросли идейных вдохновителей в лице гитлеровских нацистов.