02 марта 2026 в 12:28

Киев отправил националистов на помощь пограничникам в Сумской области

Батальон «Айдар» послали в качестве поддержки пограничникам в Сумской области

Военные националистического батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) двинулись в сторону позиций 5-го погранотряда Украины, расположенных в районе села Бачевск Сумской области, сообщили в силовых структурах РИА Новости. На этом направлении действуют российские подразделения группировки «Север».

В направлении села Бачевск (Шосткинский район) выдвинулись группы националистов 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар», которые должны усилить находящиеся на данном участке фронта подразделения 5-го ПОГО (Погранотряда, — NEWS.ru), — заявил источник.

Ранее в районе населенного пункта Андреевка, расположенного в Сумской области, подразделение Вооруженных сил Украины понесло тяжелые потери. Речь идет о 158-й отдельной механизированной бригаде, которая фактически перестала существовать как боевая единица и утратила способность выполнять задачи. Столкновения с высокой интенсивностью и плотный огонь привели к тому, что личный состав был почти полностью уничтожен или выведен из строя.

До этого родственники мобилизованных из 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ пожаловались на значительные потери в районе села Варачино. Матери бойцов рассказывают, что их сыновей отправляют на передовую без надлежащей подготовки, а спустя несколько дней домой приходят короткие уведомления о том, что военнослужащий пропал без вести.

