16 марта 2026 в 08:00

Воздушный таран для ВСУ, рой БПЛА над Москвой: новости СВО на утро 16 марта

Украинские дроны атаковали несколько российских регионов, российские военные срывают атаки дронов ВСУ под Сумами, бойцы группировки войск «Запад» воздушным тараном уничтожили 16 разведывательных и ударных БПЛА под Харьковом. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 15 марта, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ атаковали регионы РФ роем беспилотников

Система ПВО Минобороны уничтожила 28 летевших на Москву беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин указал, что на местах работают специалисты. Последний пост о дронах появился в 06:24 мск. Собянин отчитывался о работе ПВО всю ночь, в среднем каждые 10–15 минут.

Также возгорание произошло на территории нефтебазы в промзоне Лабинска в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА. В канале оперативного штаба региона отметили, что никто не пострадал. В тушении задействованы четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его информации, никто не пострадал, на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Российские военные сорвали планы ВСУ под Сумами

Мобильные группы радиоэлектронной борьбы группировки войск «Север» каждый день срывают атаки дронов ВСУ на Сумском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве указали, что таким образом они обеспечивают защиту личного состава и гражданской инфраструктуры от ударов беспилотных летательных аппаратов противника.

ВСУ нацеливают свои беспилотники прежде всего на гражданские автомобили, объекты инфраструктуры и жилые постройки. Задача группы — сорвать эти атаки еще на подлете, пояснили в Минобороны.

«Воздушный таран» российских войск уничтожил 16 дронов ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Запад» воздушным тараном уничтожили 16 разведывательных и ударных БПЛА ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. В ведомстве указали, что расчеты российских боевых беспилотников круглосуточно дежурят в небе в зоне проведения СВО.

В МО подчеркнули, что российские военные эффективно выявляют разведывательные и ударные дроны противника с системой сбросов мин или выстрелов.

Российские военные не позволили ВСУ накопить резервы ВСУ в Днепропетровской области

Расчеты группировки «Восток» пресекли попытку накопления резервов ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Оператор с позывным Психолог отметил, что выполняет более 30 запусков в день. Для управления дронами используются отечественные средства связи.

Психолог подчеркнул, что операторы ударных дронов и расчеты барражирующих боеприпасов «Ланцет» нанесли точное огневое поражение по выявленным целям противника. <...> Своевременные действия расчетов не позволили противнику выполнить задачу, добавил он.

Читайте также:

Налет БПЛА на Кубань: удар по порту Кавказ, пожар на НПЗ, что известно

Гришино, Славянск, Озерное: хорошие и плохие новости фронта СВО 14 марта

Удары по Украине сегодня, 15 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия

Медведев ворвался в десятку лучших теннисистов по версии ATP
Обычный разговор с соседкой привел к похищению девочки педофилом
Стоимость нефти достигла нового максимума после атаки США на Иран
Названы отделочные работы, которые лучше проводить весной
Владельцев iPhone предупредили о новой схеме мошенничества через Telegram
Воздушный таран для ВСУ, рой БПЛА над Москвой: новости СВО на утро 16 марта
В России предложили изучать истории паралимпийцев в школах и вузах
Онколог назвал неочевидную опасность лимфомы
Ульяновская область попала под прицел ВСУ
Самолет загорелся в аэропорту Мехрабад в результате атаки в Тегеране
Следовавший из Москвы в Самарканд самолет «Победы» внезапно ушел с курса
В России появится платформа для прогноза рисков в городском транспорте
Пропавшую мать и двоих детей нашли похороненными в лесу
Продажу луков и арбалетов для рыбалки признали незаконной
Беспилотник сбили на подлете к посольству США в Багдаде
Дмитриев задался одним вопросом касательно НАТО после слов Трампа
Массовый сбой в работе Telegram зафиксирован в России
Десятки россиян застряли в аэропорту Дубая из-за атаки дронов-камикадзе
Трамп нашел радикальное решение в отношении «нокаута Ирана»
Иран обвинил Израиль в экологическом преступлении
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

