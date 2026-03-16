Воздушный таран для ВСУ, рой БПЛА над Москвой: новости СВО на утро 16 марта

Украинские дроны атаковали несколько российских регионов, российские военные срывают атаки дронов ВСУ под Сумами, бойцы группировки войск «Запад» воздушным тараном уничтожили 16 разведывательных и ударных БПЛА под Харьковом. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

ВСУ атаковали регионы РФ роем беспилотников

Система ПВО Минобороны уничтожила 28 летевших на Москву беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин указал, что на местах работают специалисты. Последний пост о дронах появился в 06:24 мск. Собянин отчитывался о работе ПВО всю ночь, в среднем каждые 10–15 минут.

Также возгорание произошло на территории нефтебазы в промзоне Лабинска в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА. В канале оперативного штаба региона отметили, что никто не пострадал. В тушении задействованы четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его информации, никто не пострадал, на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Российские военные сорвали планы ВСУ под Сумами

Мобильные группы радиоэлектронной борьбы группировки войск «Север» каждый день срывают атаки дронов ВСУ на Сумском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве указали, что таким образом они обеспечивают защиту личного состава и гражданской инфраструктуры от ударов беспилотных летательных аппаратов противника.

ВСУ нацеливают свои беспилотники прежде всего на гражданские автомобили, объекты инфраструктуры и жилые постройки. Задача группы — сорвать эти атаки еще на подлете, пояснили в Минобороны.

«Воздушный таран» российских войск уничтожил 16 дронов ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Запад» воздушным тараном уничтожили 16 разведывательных и ударных БПЛА ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. В ведомстве указали, что расчеты российских боевых беспилотников круглосуточно дежурят в небе в зоне проведения СВО.

В МО подчеркнули, что российские военные эффективно выявляют разведывательные и ударные дроны противника с системой сбросов мин или выстрелов.

Российские военные не позволили ВСУ накопить резервы ВСУ в Днепропетровской области

Расчеты группировки «Восток» пресекли попытку накопления резервов ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Оператор с позывным Психолог отметил, что выполняет более 30 запусков в день. Для управления дронами используются отечественные средства связи.

Психолог подчеркнул, что операторы ударных дронов и расчеты барражирующих боеприпасов «Ланцет» нанесли точное огневое поражение по выявленным целям противника. <...> Своевременные действия расчетов не позволили противнику выполнить задачу, добавил он.

