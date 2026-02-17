«Перещеголял вдохновителей»: в Госдуме высказались о нацизме на Украине Депутат Картаполов: нацизм на Украине перещеголял своих идейных вдохновителей

Неонацисты на Украине уже переросли идейных вдохновителей в лице гитлеровских нацистов, заявил председатель комитета Госдумы о обороне Андрей Картаполов. По его словам, которые приводит ТАСС, Киев никогда бы не смог противостоять России, если бы не покровительство Запада.

Вот уже почти четыре года наша армия снова сражается с этим же самым злом, которое возродилось в новом обличии украинского неонацизма, который по многим признакам перещеголял своих идейных вдохновителей, — отметил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский постепенно сходит с ума по примеру лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, об этом говорят его слова насчет молодого возраста. Как уточнил бывший советник администрации главы государства Алексей Арестович, у Зеленского наблюдается распад сознания.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ возвращаются на место преступления после терактов против мирного населения, стремясь увеличить число жертв среди гражданских. По словам дипломата, медики вызывают у украинской армии особое ожесточение.