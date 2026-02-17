Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 12:24

«Перещеголял вдохновителей»: в Госдуме высказались о нацизме на Украине

Депутат Картаполов: нацизм на Украине перещеголял своих идейных вдохновителей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Неонацисты на Украине уже переросли идейных вдохновителей в лице гитлеровских нацистов, заявил председатель комитета Госдумы о обороне Андрей Картаполов. По его словам, которые приводит ТАСС, Киев никогда бы не смог противостоять России, если бы не покровительство Запада.

Вот уже почти четыре года наша армия снова сражается с этим же самым злом, которое возродилось в новом обличии украинского неонацизма, который по многим признакам перещеголял своих идейных вдохновителей, — отметил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский постепенно сходит с ума по примеру лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, об этом говорят его слова насчет молодого возраста. Как уточнил бывший советник администрации главы государства Алексей Арестович, у Зеленского наблюдается распад сознания.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ возвращаются на место преступления после терактов против мирного населения, стремясь увеличить число жертв среди гражданских. По словам дипломата, медики вызывают у украинской армии особое ожесточение.

нацизм
Украина
Госдума
Андрей Картаполов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обвиняемому в хищении более 1 млрд рублей экс-губернатору продлили арест
Кровавые закатки: токсикоман расчленил мать и расфасовал ее по банкам
Диетолог рассказала, с каких продуктов нужно начинать завтрак
Тренер Тарасова оценила медали бывших российских спортсменов на Олимпиаде
«Флаг в руки»: Коц предложил ответ на претензии Польши к России
Суд отправил дочерей погибшей в ИВС Алии Галицкой жить с отцом
Тимошенко решила спастись от обвинений на Украине в европейском суде
Генконсул рассказал о состоянии пострадавших при падении лифта на Пхукете
Ученый обнадежил прогнозом весеннего половодья в Прикамье
Акции VK резко подскочили после данных о блокировке Telegram
«Ломка пройдет»: в ГД отреагировали на возможную полную блокировку Telegram
В зоне СВО погиб главный редактор известного военного журнала
Глава ЗакСо Бабушкина рассказала о льготных ставках в Свердловской области
Погода в Москве в среду, 18 февраля: ждать ли снегопада и сильных морозов
Пациентке с раком пришлось продать вещи ради таблеток за полмиллиона рублей
«Избивала несколько раз»: суд утвердил приговор истязавшей дочь матери
Российский самолет экстренно посадят в Нарьян-Маре
Украинцы занервничали из-за Мединского на переговорах
«Убирали землю после ФАБов»: стало известно, как сейчас выглядит Авдеевка
Работник ЖК грабил жильцов комплекса несколько месяцев
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.