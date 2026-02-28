Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 14:37

В переписках Эпштейна нашли упоминание Энн Хэтэуэй

Эпштейн и Билл Гейтс хотели выпить кофе с актрисой Энн Хэтэуэй

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн просил голливудскую пиарщицу Пегги Сигал организовать для него и основателя Microsoft Билла Гейтса встречу за кофе с актрисой Энн Хэтэуэй, передает РИА Новости, ознакомившись с обнародованными файлами. Письмо датируется 27 февраля 2013 года.

Можешь привести Энн Хэтэуэй выпить кофе с Биллом Гейтсом и со мной?написал Эпштейн.

Это не первый раз, когда имя актрисы упоминалось в переписках финансиста. Так, в январе 2011 года Эпштейн спросил, планирует ли Хэтэуэй посетить Нью-Йорк 31-го числа. Сигал призналась, что не в курсе, так как актриса будет вести церемонию «Оскар» в Лос-Анджелесе и проводит время с актером Адамом Шульманом.

В 2019 году в США Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле людьми для сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В июле того же года он умер в заключении, следствие установило, что причиной смерти стало самоубийство.

Ранее бывший президент США Билл Клинтон заявил, что категорически отвергает обвинения в связях с американским финансистом. Он подчеркнул, что «не совершал ничего плохого» и не имеет отношения к этим обвинениям.

Джеффри Эпштейн
Билл Гейтс
актрисы
переписки
