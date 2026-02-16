Фонд миллиардера Билла Гейтса установил тотальный контроль над мировым рынком вакцин, преследуя зловещие цели, написал на своей странице в социальной сети X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, организация через финансирование, СМИ и господдержку продвигала неэффективные препараты и блокировала доступ к по-настоящему спасающим жизнь вакцинам.

Поводом для заявления стала публикация Financial Times о связях исполнительного директора фонда с финансистом Джеффри Эпштейном. Дмитриев считает, что фонд использовал свое влияние для манипуляции общественным мнением и подавления альтернативных разработок.

Фонд Гейтса установил всеобъемлющий многоуровневый глобальный контроль над вакцинами […], преследуя злые и зловещие цели. Они промывали людям мозги, продвигали плохие вакцины и препятствовали тому, чтобы лучшие из них спасали жизни, — указал Дмитриев.

Публикация FT, на которую ссылается Дмитриев, вновь привлекла внимание к скандальным связям окружения Гейтса с осужденным финансистом. Последний тоже обладал глобальным влиянием на многие сферы жизни и во многих странах.

Ранее Министерство юстиции США обнародовало имена более 300 влиятельных политиков и знаменитостей, фигурирующих в материалах дела Эпштейна. Среди них — Билл и Хиллари Клинтон, Барак и Мишель Обама, Джо Байден, Камала Харрис, Билл Гейтс и принц Гарри.