Составлен список из 300 влиятельных фигур из файлов Эпштейна Генпрокурор США Бонди составила список из 300 известных фигур из файлов Эпштейна

Министерство юстиции США обнародовало имена более 300 влиятельных политиков и знаменитостей, фигурирующих в материалах дела финансиста Джеффри Эпштейна. Среди них — Билл и Хиллари Клинтон, Барак и Мишель Обама, Джо Байден, Камала Харрис, Билл Гейтс и принц Гарри, сообщила генпрокурор США Пэм Бонди.

Информация появилась в особом списке, который направлен в юридический комитет американского Сената. Ведомство заявило, что опубликовало все имеющиеся материалы в соответствии с законом.

Этот список включает всех лиц, в отношении которых выполняются два условия: (1) они являются или являлись государственными должностными лицами либо политически значимыми персонами и (2) их имя хотя бы один раз встречается в материалах, обнародованных в соответствии с законом, — указано в письме.

Публикация вызвала широкий резонанс, однако сам факт упоминания не означает наличие обвинений. Эпштейн, обвинявшийся в торговле несовершеннолетними, погиб в тюрьме в 2019 году при загадочных обстоятельствах.

Ранее профайлер Денис Давыдов заявил, что Эпштейн создал проект «Остров», привлекая принцев, бизнесменов, политиков и знаменитостей для манипуляций и получения компромата. По мнению эксперта, финансист считал деньги главным приоритетом и использовал проект для формирования новой реальности и влияния на международной арене.