Названа реальная причина, почему Эпштейн приглашал богачей на свой остров

Американский финансист Джеффри Эпштейн создал проект «Остров» и приглашал туда принцев, бизнесменов и политиков ради глобального инструмента влияния и сбора компромата, который позволял манипулировать элитами на уровне стран и континентов, заявил NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. По его мнению, Эпштейн считал деньги самым важным в жизни.

Привилегированное положение Эпштейна, его стремление к экспериментам, анализу и познанию чего-то нового позволило ему перешагнуть грань общечеловеческих ценностей. Он приступил к формированию новой действительности. Ведь, по его же словам, деньги — это самое важное. В результате поиска способа влияния возник проект «Остров», куда стали приглашать принцев, бизнесменов, политиков, артистов и известных людей. Приватность, реализация низменных желаний, создание комфорта были привлекательны для посетителей. А компромат и причастность гостей к нарушению закона давали Эпштейну и его друзьям инструмент влияния и манипуляций на уровне стран и даже континентов, — пояснил Давыдов.

По его словам, сам Эпштейн не считал заработанные таким способом деньги грязными. Профайлер отметил, что финансист легко мог переключаться от деталей к общей картине, а также всегда двигался навстречу реализации собственных целей.

Эпштейн, даже используя компромат на своих гостей в корыстных целях, не считал такие деньги грязными. Если кому-то интересно, какой он был по чертам характера, то финансист легко переключался от деталей к общей картине, двигался к цели, хорошо планировал, эмоционально включался, когда вопрос касался его желаний. Решение Эпштейн принимал самостоятельно, ему должно было быть интересно. Повлиять на него могли только крупные авторитеты. Реагировал он на поступающую информацию активно, но старался избегать неуспеха, — подытожил Давыдов.

Ранее стало известно, что черновик федерального заявления о смерти Эпштейна был датирован 9 августа 2019 года, то есть за день до того, как его нашли мертвым в тюремной камере. Документ подписал прокурор Южного округа Нью-Йорка (Манхэттен) Джеффри Берман.