«Найди мне мать»: всплыла неожиданная переписка из файлов Эпштейна

Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн, чье имя связано с многочисленными преступлениями против несовершеннолетних, в 2011 году искал суррогатную мать для своего ребенка, следует из опубликованных Минюстом США документов. Согласно обнародованной переписке, Эпштейн обратился к голливудскому промоутеру Пегги Сигал с просьбой найти женщину с «отличными генами» — умную, красивую и с чувством юмора.

Пусть бухгалтеры занимаются всем остальным, <…> а ты налаживай контакты и найди мне мать для ребенка. <…> [Мне нужны] отличные гены, — говорится в письме финансиста от 12 августа.

Эпштейн также в шутку отметил, что если бы сама Сигал была моложе на 40 лет, то могла бы подойти на эту роль. В ответном письме промоутер сказала, что идеальная кандидатка должна воспринимать это как деловое соглашение и не проявлять излишних эмоций.

Сигал также предупредила, что «девушка высокого уровня» захочет настоящих отношений с отцом ребенка, поэтому лучше искать ту, кто стремится к определенному образу жизни, который не может получить иным способом. Завершая письмо, Сигал лаконично сообщает: «Ищу».

Ранее стало известно, что Эпштейн просил Сигал организовать для него и основателя Microsoft Билла Гейтса встречу за кофе с актрисой Энн Хэтэуэй. Письмо датируется 27 февраля 2013 года. При этом ранее имя актрисы не раз появлялось в переписках финансиста.