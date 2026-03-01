Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 11:02

В США вспомнили слова Путина и предрекли Трампу политический апокалипсис

Риттер вспомнил слова Путина и раскритиковал Трампа на фоне атак на Иран

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент России Владимир Путин подчеркивал важность решения конфликтов с учетом коренных причин, чтобы они не возобновлялись через годы, напомнил в эфире YouTube‑канала Glenn Diesen бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер. По его мнению, сейчас американский лидер Дональд Трамп совершает политическое самоубийство.

Без быстрой и решительной победы он рискует проиграть промежуточные выборы, столкнуться с импичментом и возможными судебными последствиями. Риттер считает, что аналогичная ситуация грозит и премьер‑министру Израиля Биньямину Нетаньяху, который при активной реакции Ирана утратит доверие и влияние, что может поставить под угрозу его власть.

Как это было в случае с Россией и Украиной, Владимир Путин объяснял важность не просто завершения войны, а завершения таким образом, чтобы были учтены коренные причины конфликта для того, чтобы он не разгорелся снова через пять или десять лет, — подчеркнул Риттер.

Он отметил, что если иранское руководство сохранит текущий режим, это будет восприниматься как победа над США и Израилем и покажет недостижимость их целей.

Ранее стало известно, что Трамп возьмет на себя персональную ответственность в случае провала военной операции против Ирана. По мнению американских аналитиков, неудача может серьезно подорвать международный авторитет Штатов. Трампа уже сравнивают с Джорджем Бушем — младшим, только «на стероидах».

США
Владимир Путин
Дональд Трамп
Россия
Украина
