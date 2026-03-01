Осужденный за теракт в метро Петербурга стал злостным нарушителем в колонии

Осужденный за теракт в метро Санкт-Петербурга Мухамадюсуп Эрматов признан злостным нарушителем порядка в колонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Осужденный просил перевода в колонию, расположенную ближе к родственникам, но получил отказ из-за позиции администрации исправительного учреждения в Красноярском крае.

Характеризуется отрицательно, является злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, поощрений не имеет, — говорится в документе.

Эрматов осужден на 27 лет и 10 месяцев колонии за совершение теракта, который произошел 3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга. Тогда погибли 15 человек, 67 человек пострадали. Следствие установило всю цепочку лиц, причастных к преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей. В качестве обвиняемых по уголовному делу тогда привлекли 11 человек.

