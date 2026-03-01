Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 11:54

Осужденный за теракт в метро Петербурга стал злостным нарушителем в колонии

Террориста из метро Петербурга признали злостным нарушителем порядка в колонии

Мухамадюсуп Эрматов Мухамадюсуп Эрматов Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Осужденный за теракт в метро Санкт-Петербурга Мухамадюсуп Эрматов признан злостным нарушителем порядка в колонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Осужденный просил перевода в колонию, расположенную ближе к родственникам, но получил отказ из-за позиции администрации исправительного учреждения в Красноярском крае.

Характеризуется отрицательно, является злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, поощрений не имеет, — говорится в документе.

Эрматов осужден на 27 лет и 10 месяцев колонии за совершение теракта, который произошел 3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга. Тогда погибли 15 человек, 67 человек пострадали. Следствие установило всю цепочку лиц, причастных к преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей. В качестве обвиняемых по уголовному делу тогда привлекли 11 человек.

Ранее сообщалось о предотвращении в Московской области теракта против руководителя оборонного предприятия. Атаку готовили восемь человек, среди которых трое несовершеннолетних. Они действовали по заданию украинских спецслужб, которые пообещали нарушителям вознаграждение в 1 млн рублей.

колонии
теракты
метро
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран пустил ракеты в сторону европейской страны
Две женщины угодили в смертельную ловушку снега
МИД Ирана отреагировал на убийство верховного лидера Хаменеи
ВС России ударили по энергетике Украины
Востоковед объяснил, почему Тегеран больше не пойдет на компромиссы
«Распыляет силы»: политолог усомнился в серьезности ударов Ирана
Азербайджан эвакуировал из Ирана 10 саудовских дипломатов и итальянца
«Эпштейновские инстинкты»: Лавров о передаче ядерного оружия Украине
ЦАХАЛ показала на видео масштабный удар по Тегерану
Президент Ирана обратился к мусульманам всего мира из-за объявления войны
Тысячи россиян застряли на круизном лайнере в Дубае
Момент объявления гибели Хаменеи попал на видео
Раскрыто, сколько россиян не могут вернуться домой с Ближнего Востока
«Купол Донбасса» спас россиян от 171 террористической атаки Украины
Убийство Али Хаменеи: кто он такой, роль в ядерной программе, детали гибели
Демонстранты захватили здание американского генконсульства
Пезешкиан назвал месть за убийство Хаменеи законным правом Ирана
«Портал в ад»: Милонов прокомментировал вступивший в силу закон о вывесках
Стало известно число отмененных рейсов между РФ и ближневосточными странами
Пакистан нанес мощный удар по военной базе Афганистана
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.