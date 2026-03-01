Зимняя Олимпиада — 2026
Китайский Poizon подвинет российские маркетплейсы

Китайский маркетплейс Poizon зарегистрировал товарный знак в России

Китайский маркетплейс одежды и обуви Poizon, на котором в том числе можно найти модные товары класса люкс, зарегистрировал товарный знак в России, передает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента. Заявка на регистрацию товарного знака «Дэву» была подана в августе 2024 года, заявителем стала компания «Шанхай Деву Информейшн Груп Ко». Роспатент одобрил регистрацию в феврале 2026 года.

В материале сказано, что у Poizon будет приложение для заказа одежды, обуви, аксессуаров и других товаров модной индустрии. Компания сможет предоставлять электронные торговые площадки, заниматься маркетингом. В ассортименте есть бренды Gucci, Adidas, Armani и другие. Товары проходят проверку на оригинальность.

Тем временем выяснилось, что к 1 марта Минэкономразвития и другие ведомства должны представить анализ практики по предоставлению избирательных скидок на маркетплейсах, после чего может измениться законодательство об онлайн-торговле. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что приоритетом для депутатов является защита прав всех покупателей, а не только клиентов «родных» банков маркетплейсов.

