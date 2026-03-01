Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 11:49

Милонов намекнул, что стендапер Сабуров сможет вернуться в Россию

Милонов заявил о возможности у Сабурова получить прощение в России

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Запрет на въезд в Россию на 50 лет для стендап-комика Нурлана Сабурова может быть отменен, выразил мнение в интервью NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Он уточнил, что не обладает точной инсайдерской информацией на этот счет, однако выразил надежду на положительное для артиста решение вопроса.

Я не считаю Сабурова злодеем. Да, он допустил двусмысленные высказывания. Но его поклонники живут в нашей стране. Я бы искренне хотел, чтобы он сделал выводы. Мне кажется, не все потеряно, — предположил Милонов.

Парламентарий добавил, что лично знаком с Сабуровым и считает его неплохим человеком. Если комик найдет в себе смелость заявить о поддержке СВО и подтвердит, что действительно помогал российской армии, то может быть прощен, считает Милонов.

Я виделся с ним на съемках [задолго до скандала]. Искренне желаю ему разрешения этой сложной ситуации, — уточнил Милонов.

Ранее стало известно, что депортированный из России Сабуров не только не прекратил творческую деятельность, но и продолжил зарабатывать на родине, появляясь на частных мероприятиях в Казахстане. Стоимость выступления артиста по-прежнему высока.

Кроме того, на первом концерте в Таиланде стендапер объявил о планах вернуться в Россию. Соответствующими отрывками выступления поделились зрители.

Виталий Милонов
Нурлан Сабуров
шоу-бизнес
артисты
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД Ирана отреагировал на убийство верховного лидера Хаменеи
ВС России ударили по энергетике Украины
Востоковед объяснил, почему Тегеран больше не пойдет на компромиссы
«Распыляет силы»: политолог усомнился в серьезности ударов Ирана
Азербайджан эвакуировал из Ирана 10 саудовских дипломатов и итальянца
«Эпштейновские инстинкты»: Лавров о передаче ядерного оружия Украине
ЦАХАЛ показала на видео масштабный удар по Тегерану
Президент Ирана обратился к мусульманам всего мира из-за объявления войны
Тысячи россиян застряли на круизном лайнере в Дубае
Момент объявления гибели Хаменеи попал на видео
Раскрыто, сколько россиян не могут вернуться домой с Ближнего Востока
«Купол Донбасса» спас россиян от 171 террористической атаки Украины
Убийство Али Хаменеи: кто он такой, роль в ядерной программе, детали гибели
Демонстранты захватили здание американского генконсульства
Пезешкиан назвал месть за убийство Хаменеи законным правом Ирана
«Портал в ад»: Милонов прокомментировал вступивший в силу закон о вывесках
Стало известно число отмененных рейсов между РФ и ближневосточными странами
Пакистан нанес мощный удар по военной базе Афганистана
Скончался актер из «Интернов» и «Глухаря»
Системы ПВО США и Израиля могут истощить свои ресурсы за пару дней
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.