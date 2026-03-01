Милонов намекнул, что стендапер Сабуров сможет вернуться в Россию Милонов заявил о возможности у Сабурова получить прощение в России

Запрет на въезд в Россию на 50 лет для стендап-комика Нурлана Сабурова может быть отменен, выразил мнение в интервью NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Он уточнил, что не обладает точной инсайдерской информацией на этот счет, однако выразил надежду на положительное для артиста решение вопроса.

Я не считаю Сабурова злодеем. Да, он допустил двусмысленные высказывания. Но его поклонники живут в нашей стране. Я бы искренне хотел, чтобы он сделал выводы. Мне кажется, не все потеряно, — предположил Милонов.

Парламентарий добавил, что лично знаком с Сабуровым и считает его неплохим человеком. Если комик найдет в себе смелость заявить о поддержке СВО и подтвердит, что действительно помогал российской армии, то может быть прощен, считает Милонов.

Я виделся с ним на съемках [задолго до скандала]. Искренне желаю ему разрешения этой сложной ситуации, — уточнил Милонов.

Ранее стало известно, что депортированный из России Сабуров не только не прекратил творческую деятельность, но и продолжил зарабатывать на родине, появляясь на частных мероприятиях в Казахстане. Стоимость выступления артиста по-прежнему высока.

Кроме того, на первом концерте в Таиланде стендапер объявил о планах вернуться в Россию. Соответствующими отрывками выступления поделились зрители.