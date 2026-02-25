Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 18:20

Сабуров сообщил о планах вернуться в Россию

Нурлан Сабуров на концерте в Таиланде заявил о планах вернуться в Россию

Нурлан Сабуров Нурлан Сабуров Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Стендап-комик Нурлан Сабуров, которому ранее запретили въезд в Россию на 50 лет, на первом концерте в Таиланде объявил о планах вернуться в страну. Соответствующими отрывками выступления поделились зрители в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

А я планирую вернуться в Россию. Я вернусь, поэтому сразу заявляю: отныне у меня будут суперпатриотические выступления, — сказал Сабуров.

Сабуров также нецензурно отшутился о собственной депортации. Выступление на Пхукете началось с более чем 40-минутной задержкой.

Ранее стендап-комик полностью очистил основной раздел своего профиля в Instagram, оставив лишь временную историю с благодарностью России. Сабуров поблагодарил страну за творческие возможности, но отказался комментировать ситуацию с депортацией.

Тогда же поклонники артиста обеспокоились судьбой шоу «Что было дальше?» после его выдворения из России. Десятки пользователей в соцсетях задавались вопросом, сможет ли проект продолжить существование без ведущего.

Позднее телеведущий Отар Кушанашвили выразил сочувствие Сабурову после его депортации. В то же время он удивился крупным заработкам комика.

Нурлан Сабуров
комики
запреты
Россия
