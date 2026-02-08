Сабуров удалил все посты из основной ленты Instagram

Стендап-комик Нурлан Сабуров полностью удалил публикации из основного раздела своего аккаунта в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена). Единственным контентом в профиле артиста осталась временная история, опубликованная после его депортации.

В своем обращении Сабуров заявил, что не намерен комментировать сложившуюся ситуацию. При этом он выразил благодарность России, подчеркнув, что она дала ему возможности для творческого развития.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что популярность казахстанского стендап-комика может снизиться из-за запрета на въезд в Россию сроком на 50 лет. По его мнению, юморист также столкнется с уменьшением доходов в связи с утратой значительной части российской аудитории.

До этого Сабуров, депортированный из России, анонсировал серию концертов в Азии. В конце февраля он выступит на тайском острове Пхукет, а в апреле даст шоу в китайских городах Шанхай и Гуанчжоу. Билеты на его выступления продаются по цене до 20 тыс. рублей. На тайский концерт продана лишь половина зала, в основном самые дешевые билеты.