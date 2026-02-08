Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 13:35

Сабуров нашел, где выступать после депортации из России

Нурлан Сабуров проведет концерты в Китае и Таиланде

Нурлан Сабуров Нурлан Сабуров Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Комик Нурлан Сабуров, ранее депортированный из России, запланировал серию концертов в Азии, сообщает Telegram-канал SHOT. В конце февраля он выступит на таиландском острове Пхукет, а в начале апреля даст концерты в китайских городах Шанхай и Гуанчжоу.

По данным источника, стоимость билетов на предстоящие шоу комика достигает 20 тыс. рублей. На тайский концерт пока продана только половина зала, в основном самые дешевые места.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что запрет на въезд в Россию для Сабурова на 50 лет может привести к серьезному падению его популярности и доходов. По его мнению, юморист будет вынужден ограничиться небольшими выступлениями в других странах, что со временем сведет его известность на нет.

До этого адвокат Александр Бенхин допустил, что против Сабурова может быть возбуждено уголовное дело из-за шуток о спецоперации — это будет зависеть от правовой оценки его высказываний. Отдельно он отметил возможные налоговые претензии, указав, что наличие соглашения об избежании двойного налогообложения между РФ и Казахстаном может стать для комика защитным фактором.

Нурлан Сабуров
комики
концерты
депортации
Азия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский политолог неделю живет в аэропорту Бишкека
Участница покушения на генерала Алексеева сменила фамилию для слежки за ним
«Набедокурил»: Лепс впервые заговорил об отношениях с Кибой после разрыва
Стало известно о самоубийстве бывшей жены банкира Галицкого в СИЗО
Самого ненавистного преступника Киргизии нашли мертвым
«Мысли о залежах»: в Совфеде объяснили интерес Трампа к Гренландии
Автомобиль с ребенком внутри рухнул с огромной высоты в Крыму
Появились подробности подготовки к покушению на генерала Алексеева
Киев остановил все АЭС на Украине? Катастрофический ущерб, удары 8 февраля
Сабуров нашел, где выступать после депортации из России
«Хотели избавиться»: названа причина, по которой США отказались от ДСНВ
Россияне обнаружили серьезную проблему в электромобилях Evolute
Правоохранители «провели перепись» воров в законе
В Госдуме раскрыли, когда может развалиться НАТО
Стало известно, где Эпштейн хранил свои миллионы
Европейцы не захотели отказываться от российской рыбы
В РПЦ напомнили, когда начнется масленичная неделя
Аналитики назвали любимый формат работы зумеров
Вслед за электроэнергией на Украине стала исчезать мобильная связь
Магнитные бури сегодня, 8 февраля: что будет завтра, перепады настроения
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.