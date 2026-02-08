Сабуров нашел, где выступать после депортации из России Нурлан Сабуров проведет концерты в Китае и Таиланде

Комик Нурлан Сабуров, ранее депортированный из России, запланировал серию концертов в Азии, сообщает Telegram-канал SHOT. В конце февраля он выступит на таиландском острове Пхукет, а в начале апреля даст концерты в китайских городах Шанхай и Гуанчжоу.

По данным источника, стоимость билетов на предстоящие шоу комика достигает 20 тыс. рублей. На тайский концерт пока продана только половина зала, в основном самые дешевые места.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что запрет на въезд в Россию для Сабурова на 50 лет может привести к серьезному падению его популярности и доходов. По его мнению, юморист будет вынужден ограничиться небольшими выступлениями в других странах, что со временем сведет его известность на нет.

До этого адвокат Александр Бенхин допустил, что против Сабурова может быть возбуждено уголовное дело из-за шуток о спецоперации — это будет зависеть от правовой оценки его высказываний. Отдельно он отметил возможные налоговые претензии, указав, что наличие соглашения об избежании двойного налогообложения между РФ и Казахстаном может стать для комика защитным фактором.