Раскрыта дальнейшая судьба Сабурова после введения запрета на въезд в РФ Адвокат Бенхин: против Сабурова могут завести уголовное дело в России

Против казахстанского стендап-комика Нурлана Сабурова могут возбудить уголовное дело из-за его шуток о спецоперации, предположил в беседе с NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, для этого ответственным органам необходимо детально изучить творчество юмориста.

Что касается возможного уголовного дела из-за шуток об СВО — это абсолютно другой уровень, отдельная тема. То есть, оно может последовать, а может и нет. Здесь уже действительно зависит от того, есть ли состав в высказываниях Сабурова. В этом будут разбираться правоохранительные органы. По налоговым недоимкам — это тоже абсолютно другой разговор, и будут ли возбуждены дела, зависит от того, что вообще там было, — прокомментировал Бенхин.

Он подчеркнул, что комик мог осуществлять налоговые платежи на своей родине. По словам адвоката, в данном контексте освободить Сабурова от уголовного преследования в России может наличие соглашения об освобождении от двойного налогообложения между Казахстаном и РФ.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что популярность Сабурова может снизиться после введения запрета на въезд в Россию на ближайшие 50 лет. По его словам, это также может привести к падению доходов юмориста из-за потери российской аудитории.