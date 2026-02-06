Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 21:41

«Что будет дальше?»: подписчики Сабурова поинтересовались о будущем «ЧБД»

Поклонники Сабурова забеспокоились о будущем его шоу после запрета на въезд в РФ

Нурлан Сабуров Нурлан Сабуров Фото: Алексей Майшев /РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Поклонники комика Нурлана Сабурова, ведущего популярного интернет-шоу «Что было дальше?» («ЧБД»), в социальных сетях начали задавать вопрос о будущем популярного интернет-проекта, передает РИА Новости. После решения властей о запрете на въезд артиста в страну на полвека его могут закрыть.

Под запретом, о котором сообщили 30 января, сам Сабуров теперь не сможет приезжать в Россию. Это решение мгновенно спровоцировало волну обсуждений среди его аудитории. В комментариях под постами комика десятки пользователей задают один и тот же вопрос: «Что будет дальше?». Их беспокоит, сможет ли шоу продолжаться в прежнем формате без присутствия создателя в стране, или же проект ждет закрытие или серьезные изменения.

Ранее сообщалось, что Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. Соответствующее решение было принято в интересах нацбезопасности страны. Артист получил предписание в московском аэропорту Внуково. За ним вылетели два воздушных маршала, которые заберут его обратно в Дубай.

Адвокат Вадим Багатурия выразил мнение, что стендап-комик может реализовать свое миллионное имущество в России даже после запрета на въезд в страну. По его словам, Сабуров может поручить это дело своим доверенным лицам.

Нурлан Сабуров
поклонники
шоу
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Благотворительному магазину в США пожертвовали человеческий череп
В Казахстане запретили автономера, вызывающие ассоциации с геями
В Подмосковье учитель толкнул школьника в снег и сломал ему руку
«Что будет дальше?»: подписчики Сабурова поинтересовались о будущем «ЧБД»
Медведев наградил Михалкова гран-при премии «Слово»
Сийярто возмутился поведением украинской теннисистки на корте
«Насаждать нельзя»: Песков оценил идею введения дресс-кода в театрах
Над Курской областью сбили два дрона ВСУ
Турист пропал без вести в море
В Красноярске мать устроила перформанс под окнами роддома
Россиянка шантажировала бывшего мужа на $150 млн
Детские трупы в сауне и педофил-убийца: главные ЧП недели
«Немножко дурачок»: Мельникова оценила успех Борисова
Медведева, отказ уезжать из РФ, мнение об СВО: как живет Андрей Кайков
Жители Румынии десятками умирают от гриппа
ВОЗ накрыла волна массовых увольнений
Трамп удалил скандальный ролик с Обамой и обезьянами
«Отвечают вместе»: Путин оценил вклад писателей в жизнь общества
В Кремле рассказали о сроках следующего раунда переговоров по Украине
Что будет с ключевой ставкой в пятницу, 13-го: ждем решения ЦБ
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.