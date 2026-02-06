«Что будет дальше?»: подписчики Сабурова поинтересовались о будущем «ЧБД» Поклонники Сабурова забеспокоились о будущем его шоу после запрета на въезд в РФ

Поклонники комика Нурлана Сабурова, ведущего популярного интернет-шоу «Что было дальше?» («ЧБД»), в социальных сетях начали задавать вопрос о будущем популярного интернет-проекта, передает РИА Новости. После решения властей о запрете на въезд артиста в страну на полвека его могут закрыть.

Под запретом, о котором сообщили 30 января, сам Сабуров теперь не сможет приезжать в Россию. Это решение мгновенно спровоцировало волну обсуждений среди его аудитории. В комментариях под постами комика десятки пользователей задают один и тот же вопрос: «Что будет дальше?». Их беспокоит, сможет ли шоу продолжаться в прежнем формате без присутствия создателя в стране, или же проект ждет закрытие или серьезные изменения.

Ранее сообщалось, что Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. Соответствующее решение было принято в интересах нацбезопасности страны. Артист получил предписание в московском аэропорту Внуково. За ним вылетели два воздушных маршала, которые заберут его обратно в Дубай.

Адвокат Вадим Багатурия выразил мнение, что стендап-комик может реализовать свое миллионное имущество в России даже после запрета на въезд в страну. По его словам, Сабуров может поручить это дело своим доверенным лицам.