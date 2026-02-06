Стал известен срок, на который комику Сабурову запретили въезд в Россию

Комику из Казахстана Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, соответствующее решение было принято в интересах нацбезопасности страны. Артист получил предписание в московском аэропорту Внуково.

Въезд в страну запрещен на 50 лет, — сказал источник.

Ранее стало известно, что Сабуров прибыл в аэропорт Внуково ночью из Дубая. Пограничники провели его в изолированное помещение и вручили официальное уведомление о запрете на въезд в страну.

В процессе расследования были обнаружены связи Сабурова с Дмитрием Романовым, бывшим стендап-комиком, ныне работающим в польском штабе по вербовке наемников для ВСУ. Кроме того, выяснилось, что у артиста имеются контакты со Славой Комиссаренко, белорусским комиком, покинувшим страну и лишенным российского гражданства.

После начала специальной военной операции на Украине Сабуров долго воздерживался от комментариев, что вызвало недовольство у многих. В конце концов он нарушил молчание и начал шутить на тему политической ситуации в России и мире.