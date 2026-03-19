Приметы 19 марта — Константиновы круги: как очистить воду старинным методом

В народном календаре 19 марта называют Константиновыми кругами. Этот день посвящен памяти 42 мучеников из города Амморея, среди которых был и святой Константин. Народные традиции прочно связали дату с заботой о колодцах. Считалось, что весна уже окончательно вступила в свои права и пришло время очищать не только душу, но и источники живительной влаги.

Погодные приметы на 19 марта

Погода в этот день служила навигатором для крестьян на ближайшие 40 дней и даже на все лето.

Морозное утро — предвестник того, что впереди будет еще 40 утренних заморозков.

Если на Константина стоит туман — лето обещает быть сырым и не слишком жарким.

Облака плывут высоко и быстро — к хорошей, ясной погоде в ближайшие дни.

Красный закат — к сильному ветру на следующее утро.

Если за окном слышен гром при северном ветре — весна будет холодной, при восточном — сухой и солнечной.

Приметы о птицах и животных 19 марта

Главная примета дня. Увидеть аиста — к огромному счастью и благополучию в доме на весь год. Аист считался священной птицей, приносящей мир.

Дятел в лесу стучит по дереву — весна задержится, а тепло придет нескоро.

Ласточки прилетели — к урожайному и щедрому году.

Вороны собираются в стаи и громко каркают — к затяжным дождям или метели, если еще холодно.

Трясогузка вернулась из теплых краев — скоро вскроются реки и начнется половодье.

Погодные приметы на 19 марта

Что можно и нужно делать 19 марта

«Втаптывать» снег вокруг колодца. В старину мужчины обходили колодцы кругами, плотно приминая снег. Делалось это для того, чтобы грязная талая вода не просочилась внутрь и не испортила вкус чистой ключевой воды.

Поминать усопших родственников. Существовала традиция отливать немного воды из чашки или колодца на землю для предков. Верили, что они в этот день наблюдают за порядком в доме.

Освящать колодцы и родники. Хороший день для того, чтобы пригласить священника или самостоятельно окропить источник святой водой.

Ходить в баню. Считалось, что вода 19 марта обладает особой силой: смывает зимнюю усталость и наделяет человека бодростью для весенних работ.

Печь пироги в форме круга. Круг символизировал солнце, которое с этого дня должно припекать все сильнее.

Что нельзя делать 19 марта

Сквернословить и ссориться возле воды. Это самый строгий запрет. Верили, что водяные могут обидеться и вода в колодце станет горькой или вовсе уйдет.

Плюнуть в воду или бросать в нее сор. Тот, кто осквернит воду на Константина, может навлечь на себя тяжелые болезни.

Тратить воду попусту. Лить воду без нужды считалось дурным знаком — так можно вылить из дома достаток.

Рассказывать сны, увиденные в ночь на 19 марта. Считалось, что они вещие, но если их рассказать, то хорошее не сбудется, а плохое — наоборот.

Матери (особенно кормящей) подходить к чужому колодцу. Существовало суеверие, что это может навредить здоровью ее ребенка или «забрать» чистоту источника.

Диета «Стол № 11»: все, что нужно знать о схеме питания для тех, чей организм истощен.