Диета «Стол № 11»: меню на неделю и полный список продуктов

Восстановление после тяжелой болезни или операции требует особого подхода к питанию. Организм истощен, защитные силы на нуле, вес снижен — в такой ситуации обычный рацион не справляется. Здесь на помощь приходит специально разработанная система питания — диета «Стол № 11». Ее создал выдающийся советский диетолог Мануил Певзнер, и сегодня она остается одной из наиболее известных систем лечебного питания. Продукты для «Стола № 11» подобраны так, чтобы максимально быстро поставить человека на ноги. Схема питания поможет не похудеть, а, наоборот, набрать вес. В этой статье мы составили примерное меню на неделю, поделились советами и рассказали, что можно и нельзя есть на диете «Стол № 11».

Показания и цели диеты: усиленное питание при истощении, туберкулезе, после операций

Кому назначают схему питания? Какие принципы у «Стола № 11»? Показания — самые серьезные. Эту схему питания Мануил Певзнер разработал для тяжелых случаев. Прежде всего диета будет полезна пациентам с туберкулезом легких, костей, лимфатических узлов. Но не только. Диета также показана при общем истощении организма после инфекционных заболеваний, тяжелых травм, хирургических вмешательств, при малокровии и пневмонии. Основная цель — восполнить дефицит питательных веществ, поддержать иммунную систему, ускорить регенерацию тканей и помочь человеку набрать здоровый вес.

Почему это так важно? При туберкулезе и других истощающих болезнях организм теряет белок, витамины, минералы с огромной скоростью. Если не восполнять потери, выздоровление затягивается, а риск осложнений растет. Диета «Стол № 11» при туберкулезе решает эту задачу, обеспечивая повышенное поступление белков (особенно животного происхождения), легкоусвояемых углеводов, полезных жиров и полного набора витаминов и минералов. Важно понимать, что это строго выверенное лечебное питание, которое назначается врачом после обследования.

Разрешенные продукты: мясо, рыба, яйца, молочные продукты, крупы, овощи

Главный плюс этого стола — разнообразие. В отличие от большинства лечебных диет, здесь нет жестких ограничений. Чтобы понять, что можно и нельзя на диете «Стол № 11», составили список продуктов. Помните, что в рационе должны преобладать натуральные, питательные продукты. Желательно, чтобы они также были калорийными. Читайте далее: рассказали все, что нужно знать, чтобы составить меню на неделю на схеме питания «Стол № 11».

Таблица продуктов для диеты «Стол № 11» Фото: NEWS.ru

Сладости, кофе, сосиски — такие продукты не ассоциируются с лечебным питанием. «Стол № 11», однако, разрешает их в разумных количествах.

Важно: при тяжелом течении туберкулеза или проблемах с ЖКТ диета «Стол № 11» может быть более жесткой. Врач дополнительно ограничивает соль (до 3–8 г в день) и жиры. Также стоит избегать ингредиентов, вызывающих аллергию, если к этому есть предрасположенность.

Примерное меню на семь дней с рецептами

Составить меню на неделю для схемы «Стол № 11» легко — это питание максимально приближено к обычному, просто более калорийное и богатое белком. Важно, чтобы блюда были разнообразными, вкусными и вызывали аппетит, ведь у ослабленных больных аппетит часто снижен. Вот примерный план.

День 1

Первый полноценный прием пищи: овсяная каша на молоке с изюмом и сливочным маслом, чай с мятой.

Первый перекус: творожная запеканка с ягодами, йогурт.

Второй полноценный прием пищи: борщ на курином бульоне, рисовая каша, говяжьи тефтели, компот.

Полдник: два банана.

Последний полноценный прием пищи: рыба, запеченная в духовке, картофельное пюре, стакан молока.

День 2

Первый полноценный прием пищи: сырники со сметаной, кофе с молоком.

Первый перекус: бутерброд из зернового хлеба с сыром и томатом, томатный сок.

Второй полноценный прием пищи: суп-пюре с грибами, запеченное мясо кролика, отвар шиповника.

Полдник: легкое печенье, сок.

Последний полноценный прием пищи: домашняя пицца с ветчиной, сыром и томатами, бульон, сок.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

День 3

Первый полноценный прием пищи: сладкая овсяная каша на молоке со сливками и фруктами, какао.

Первый перекус: бутерброд с сыром, зеленый чай.

Второй полноценный прием пищи: борщ, блины с мясом, компот.

Полдник: сок и два яблока.

Последний полноценный прием пищи: гречка, котлета, винегрет, кефир.

День 4

Первый полноценный прием пищи: манная каша с черникой, кофе.

Первый перекус: крекеры, чай.

Второй полноценный прием пищи: солянка, вермишель с сыром, отварное куриное филе, апельсиновый сок.

Полдник: сок.

Последний полноценный прием пищи: картофельное пюре, рыба, запеченная с овощами, ряженка.

День 5

Первый полноценный прием пищи: омлет, чай.

Первый перекус: печенье с молоком.

Второй полноценный прием пищи: мясные щи со сметаной, отварной картофель с селедкой, компот.

Полдник: персики.

Последний полноценный прием пищи: окрошка на кефире, фаршированный перец, отвар шиповника.

День 6

Первый полноценный прием пищи: два вареных яйца, гречка, чай.

Первый перекус: фруктовый салат с йогуртом.

Второй полноценный прием пищи: суп с фрикадельками, макароны с котлетой, компот.

Полдник: кофе и печенье.

Последний полноценный прием пищи: овощное рагу, кефир.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

День 7

Первый полноценный прием пищи: молочная рисовая каша, яйцо, молоко.

Первый перекус: йогурт и булочка.

Второй полноценный прием пищи: постный борщ, говяжьи фрикадельки, картофельное пюре, клюквенный морс.

Полдник: два яблока.

Последний полноценный прием пищи: запеченная телятина с томатами и баклажанами, овощной сок.

Меню на неделю при диете «Стола № 11» можно легко варьировать, главное, руководствоваться списком разрешенных и запрещенных продуктов.

Простые рецепты для «Стола № 11»

Поделимся несколькими простыми рецептами для «Стола № 11».

Рис с рыбой и водорослями: сварить рис, запечь стейк лосося в духовке полчаса, выложить в миску рис, рыбу, салат из морской капусты, ростки, посыпать арахисом и кунжутом, сбрызнуть соевым соусом и кунжутным маслом.

Паштет из печени: отварную печень пропустить через мясорубку, смешать с обжаренным луком и морковью, добавить сливочное масло, взбить блендером.

Куриный суп с вермишелью: сварить куриный бульон, добавить мелко нарезанную морковь, картофель, лук, вермишель, варить до готовности, при подаче посыпать зеленью и добавить кусочек сливочного масла.

Творожная запеканка с курагой: творог смешать с яйцом, манной крупой, сахаром, добавить нарезанную курагу, выложить в форму, запекать 30–40 минут.

Режим питания и калорийность: как набрать вес без вреда

Высококалорийная диета «Стол № 11» рассчитана на 3000–3500 ккал в сутки, а при туберкулезе в активной фазе — до 4000 ккал. Но просто есть много жирного и сладкого нельзя. Важен баланс.

Белки: 110–130 г (из них 60% животные).

Жиры: 100–120 г (30% растительные).

Углеводы: 400–450 г.

Правила, которые помогут восстановиться быстрее

Дробное питание: 5–6 раз в день, небольшими порциями. Это позволяет лучше усваивать пищу и не перегружать ЖКТ.

Щадящая готовка: варить, тушить, запекать, готовить на пару. Жарку лучше исключить, так как она создает лишнюю нагрузку на печень и поджелудочную.

Питьевой режим: не менее 1,5–2 литров чистой воды в день (соки и чай не считаются). Вода поддерживает обмен веществ и работу почек, улучшает обмен веществ.

Соль: 12–15 г в день, но при туберкулезе с выпотом ее ограничивают.

Обогащение рациона: особое внимание витаминам С, А, Е, группы В и минералам (цинк, железо, селен, кальций). Они есть в овощах, фруктах, орехах, печени, морепродуктах. Например, витамин С повышает иммунитет, витамин А помогает восстановлению слизистых, а кальций необходим при костном туберкулезе.

Температура пищи: еда должна быть теплой, не слишком горячей и не холодной, чтобы не раздражать желудок.

Эта диета — не просто способ наесться, а мощный инструмент восстановления. Главное — соблюдать меру и слушать врача. И тогда даже после тяжелой болезни это поможет организму восстановиться быстрее.

