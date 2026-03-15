15 марта 2026 в 11:35

Никакого миксера, только венчик: торт «Шоколадный шелк» получается нежнее суфле. Всегда исчезает первым, а рецепт просят все гости

Беру сливочное масло, шоколад и яйца — и создаю изысканный десерт, который поражает своей бархатистой текстурой и насыщенным вкусом.

Получается обалденная вкуснятина: плотная, но нежная шоколадная масса с глянцевой поверхностью, которая режется как настоящий торт, а во рту буквально растворяется, оставляя насыщенное шоколадное послевкусие.

Для приготовления вам понадобится: 200 граммов сливочного масла, 200 граммов темного шоколада (от 70%), 150 граммов сахарной пудры, 4 яйца, 2 столовые ложки какао-порошка, 1 чайная ложка ванильного экстракта.

Шоколад поломайте на кусочки, добавьте сливочное масло и растопите на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами, помешивая до однородности. Дайте немного остыть. Отделите белки от желтков. Желтки взбейте с сахарной пудрой до посветления, добавьте ванильный экстракт и растопленный шоколад с маслом, перемешайте. Всыпьте какао и снова перемешайте до однородности.

Белки взбейте в крепкую пену и аккуратно вмешайте в шоколадную массу лопаткой движениями снизу вверх. Форму застелите пергаментом, вылейте массу и уберите в холодильник минимум на 6 часов, лучше на ночь. Перед подачей можно посыпать какао или украсить ягодами.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Читайте также
Ленивый творожный пирог с изюмом — без замеса, без хлопот, а получается нежнее пирожных
Мамочка, это бомба, в тысячу раз вкуснее оливье: немецкий салат с запечённой картошкой. Вы наконец-то отцепитесь от классики
Сыплю муку в сгущенку: «Молочная девочка» получается примерно за 30 минут — нежный торт, который тает во рту
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Опускаю яйца в раствор — через 5 минут на столе нежные «аметисты»: яйца в стиле прованс покорят всех
Мария Левицкая
Перезапуск культового сериала 90-х отменили
Убивший москвичку футболист объяснил истинный мотив преступления
Появились страшные подробности убийства риелтора в Строгино
«Учитываете»: в Москве предупредили об изменении движения в одном районе
Военэксперт раскрыл, почему Зеленский усиленно пытается атаковать Москву
Подозреваемый в зверском убийстве в Москве сообщил детали преступления
Житель Белгородчины пострадал в результате детонации дрона ВСУ
Гришино, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 15 марта
Пропавшего экс-спецназовца ищут уже седьмые сутки
Украинским депутатам грозит мобилизация
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сняли все ограничения
Появились новые данные о пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Москве
Более 35 самолетов не могут вылететь из аэропортов Москвы
ПВО сбила 28-й беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы
На Западе указали на тупик в переговорах по Украине
«Как к морским свинкам»: владелец зоопарка объяснил популярность капибар
Названа причина, по которой США ни за что не выплатят репарации Ирану
Удары по Украине сегодня, 15 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Раскрыто, ударит ли Трамп ядерным оружием по Ирану
Стармер хочет избежать гнева Трампа и отправить на помощь смертоносные БПЛА
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
