Никакого миксера, только венчик: торт «Шоколадный шелк» получается нежнее суфле. Всегда исчезает первым, а рецепт просят все гости

Беру сливочное масло, шоколад и яйца — и создаю изысканный десерт, который поражает своей бархатистой текстурой и насыщенным вкусом.

Получается обалденная вкуснятина: плотная, но нежная шоколадная масса с глянцевой поверхностью, которая режется как настоящий торт, а во рту буквально растворяется, оставляя насыщенное шоколадное послевкусие.

Для приготовления вам понадобится: 200 граммов сливочного масла, 200 граммов темного шоколада (от 70%), 150 граммов сахарной пудры, 4 яйца, 2 столовые ложки какао-порошка, 1 чайная ложка ванильного экстракта.

Шоколад поломайте на кусочки, добавьте сливочное масло и растопите на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами, помешивая до однородности. Дайте немного остыть. Отделите белки от желтков. Желтки взбейте с сахарной пудрой до посветления, добавьте ванильный экстракт и растопленный шоколад с маслом, перемешайте. Всыпьте какао и снова перемешайте до однородности.

Белки взбейте в крепкую пену и аккуратно вмешайте в шоколадную массу лопаткой движениями снизу вверх. Форму застелите пергаментом, вылейте массу и уберите в холодильник минимум на 6 часов, лучше на ночь. Перед подачей можно посыпать какао или украсить ягодами.

