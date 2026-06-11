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11 июня 2026 в 17:09

Перетираю творог, желтки и масло: пеку рогалики «Творожки» — нежные как булочки из кондитерской, а начинка просто шедевр

Фото: D-NEWS.ru
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Есть рецепты, которые остаются в семейной кулинарной книге надолго. Эти творожные рогалики именно такие. Тесто получается мягким, нежным и удивительно послушным, а после выпечки рогалики напоминают маленькие воздушные булочки с тонкой румяной корочкой.

Но главный секрет — начинка. Сочная клубника и кусочки горького шоколада во время выпечки превращаются в настоящее лакомство.

Для приготовления вам понадобится: творог 9% — 250 г, сахар — 120 г, желтки — 2 шт. плюс 1 желток для смазывания, сливочное масло — 100 г, ванилин — по вкусу, соль — щепотка, мука — 300 г, разрыхлитель — 1 ч. л., молоко — 1 ст. л., клубника — 200 г, горький шоколад — 80 г, сахарная пудра — для подачи.

Творог тщательно разотрите с сахаром. Добавьте желтки, мягкое сливочное масло, ванилин и соль. Перемешайте до однородности. Постепенно всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем, и замесите мягкое тесто. Накройте его полотенцем и оставьте на 10 минут.

Клубнику нарежьте небольшими кусочками, а шоколад порубите ножом. Тесто разделите на две части. Каждую раскатайте в круг и разрежьте на треугольные сегменты. На широкий край каждого треугольника выложите немного клубники и шоколада, затем сверните в рогалик.

Желток смешайте с молоком и смажьте заготовки сверху. Выпекайте при температуре 180 градусов около 18–20 минут до красивого золотистого цвета. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже готовила такие рогалики с клубникой и шоколадом и признается: остановиться на одном практически невозможно. Особенно вкусными они получаются слегка теплыми, когда шоколад внутри еще остается мягким, а клубника сохраняет свою сочность.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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