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06 августа 2026 в 11:00

Готовлю рогалики из творога и кефира — без масла, с повидлом, получаются слоистее круассанов и ароматнее дрожжевых булочек

Фото: D-NEWS.ru
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Беру творог, кефир и муку — и за 30 минут леплю рогалики без масла, которые получаются слоистее круассанов и ароматнее дрожжевых булочек. Это не просто выпечка, а маленькое чудо: тесто на кефире делает их нежными, творог придает лёгкую кислинку, а повидло добавляет сочную фруктовую сладость. Рогалики подрумяниваются в духовке, становясь золотистыми, с хрустящей корочкой и мягкой, слоистой серединкой. Они идеальны к чаю, кофе или просто как перекус. Готовятся быстро, без дрожжей и масла, а съедаются мгновенно — даже те, кто не любит творог, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 1 стакан кефира, 1,5 стакана муки, 0,5 ч. ложки соды, щепотка соли, 1 ст. ложка сахара, повидло для начинки. Смешайте творог с кефиром, добавьте соду и соль, всыпьте муку, замесите мягкое тесто. Раскатайте в круг, нарежьте на треугольники, положите начинку, сверните рогалики. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут до румяности.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эти рогалики для своей семьи. Даже те, кто не любит творог, уплетали их с чаем. Кстати, вместо повидла можно взять густое варенье или тёртое яблоко с корицей. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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рогалики
Мария Левицкая
М. Левицкая
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