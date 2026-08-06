Вместо надоевшей шарлотки — творожная запеканка «Императрица» с цукатами: ароматнее кекса и без масла

Это блюдо — настоящий дворцовый десерт для домашнего чаепития. Творог делает текстуру бархатистой, яйца и сметана придают нежность, а цукаты добавляют яркие сладкие вкрапления и фруктовый аромат. Запеканка поднимается румяной шапкой с карамелизированными краями, внутри — влажная, пористая, как суфле. Готовится без муки и масла, без сложных техник — просто смешала, выложила в форму и отправила в духовку. Идеально к утреннему кофе или вечернему чаю — съедается быстрее, чем я ее остужаю.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (жирного), 3 яйца, 200 г сметаны (20%), 100 г манки, 100 г сахара, 100 г цукатов (ассорти), 1 ч. ложка ванильного сахара, щепотка соли, масло для смазывания формы. Творог разомните вилкой, добавьте яйца, сметану, сахар, ваниль и соль, хорошо перемешайте. Всыпьте манку, оставьте на 20 минут для набухания. Цукаты нарежьте мелкими кубиками и вмешайте в массу. Форму смажьте маслом, выложите творожную смесь, разровняйте. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 35–40 минут до золотистой корочки. Дайте постоять 10 минут и подавайте со сметаной или вареньем.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эту запеканку для своих гостей. Даже те, кто не любит творог, уплетали ее с удовольствием. Кстати, вместо цукатов можно взять сушеную клюкву или вяленую вишню — получится новый оттенок. Находка, а не рецепт!