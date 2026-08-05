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05 августа 2026 в 15:00

Перестала жарить кабачки — запекаю с картошкой под сырной шапкой: сочная, нежная, на вкус 10 из 10

Фото: D-NEWS.ru
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Беру кабачки, картошку и сыр — запекаю слоями под сметанным соусом: получается сочная, сытная запеканка с хрустящей сырной корочкой, и никакой возни у плиты. Это идеальный вариант для семейного ужина: овощи режутся кружочками, выкладываются слоями, заливаются сметанной заливкой с яйцом и чесноком, посыпаются сыром и отправляются в духовку. Картошка пропекается до мягкости, кабачки дают сок и делают блюдо влажным, а сырная шапка превращает всё в золотистое, ароматное чудо. Никакой предварительной обжарки — просто нарезал, сложил, залил и забыл на 40 минут. Идеально к мясу, рыбе или как самостоятельное блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка, 3–4 картофелины, 200 г твёрдого сыра, 200 г сметаны, 2 яйца, 2 зубчика чеснока, соль, перец, зелень по вкусу. Картофель и кабачки нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см. Форму смажьте маслом, выложите слоями: картофель, кабачки, повторяя, слегка посолите и поперчите. Сметану смешайте с яйцами, измельчённым чесноком и солью, залейте овощи. Посыпьте тёртым сыром. Запекайте при 180°C 35–40 минут до румяной корочки. Дайте постоять 10 минут и подавайте горячим.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту запеканку для своей семьи. Даже те, кто не любит кабачки, уплетали её с аппетитом. Кстати, вместо сметаны можно взять сливки — вкус станет нежнее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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запеканки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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