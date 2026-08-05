Забыл про уксус и не пожалел: моя кабачковая икра получается бархатистой и хранится всю зиму

Забыл про уксус и не пожалел: моя кабачковая икра получается бархатистой и хранится всю зиму

Беру три кило кабачков, лук, головку чеснока и томатную пасту — и за два часа томления получаю бархатистую икру без грамма уксуса. Она выходит мягкой, сладковатой от сахара и с легкой кислинкой от томата — идеально на подсушенный хлеб или в компанию к картошке.

Ингредиенты

Кабачки — 3 кг, лук репчатый — 1 кг, чеснок — головка, томатная паста — 300 г, масло растительное рафинированное — стакан, сахар-песок — 3 ст. л., соль — 2 ч. л., перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала пропускаю через мясорубку со средней решеткой лук, чеснок и очищенные кабачки — если плоды переросшие, обязательно убираю кожицу и семена.

Всю овощную массу отправляю в широкую кастрюлю, добавляю сразу масло, томатную пасту, сахар, соль и перец, хорошо перемешиваю. Довожу до кипения, убавляю огонь и варю без крышки полтора часа, периодически помешивая, пока икра не загустеет.

Тем временем стерилизую банки с крышками в духовке при 110 °C минут десять. Горячую икру раскладываю по банкам доверху, прикрываю крышками неплотно и снова ставлю в духовку на 20 минут, потом выключаю нагрев и оставляю их там еще на полчаса. Закатываю, переворачиваю на полотенце, укутываю пледом и оставляю медленно остывать на сутки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Переживал, что без уксуса заготовка не доживет до зимы, но банки простояли в погребе четыре месяца и ушли на ура. Икра сохранила плотную, почти кремовую структуру и пахла именно печеными овощами, а не резким маринадом. Мой совет: не жалейте лука, именно он дает ту самую карамельную сладость при долгом томлении.