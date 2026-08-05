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05 августа 2026 в 14:30

Апельсины в духовке с корицей — горячий десерт за 5 минут: карамельный, пряный, и без хлопот с тестом

Фото: D-NEWS.ru
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Беру апельсины, посыпаю коричневым сахаром и корицей — и за 10 минут запекаю горячий десерт, который по вкусу и аромату обгоняет сложные пирожные. Получается невероятно яркое угощение: карамелизированные дольки, пропитанные сладким соком, с легкой пряной горчинкой и хрустящей сахарной корочкой. Апельсины становятся мягкими, шелковистыми, а их цитрусовый вкус раскрывается по-новому, становясь насыщеннее и глубже. Десерт выглядит элегантно, а готовится из трех ингредиентов. Идеально к чаю, с шариком мороженого или взбитыми сливками — съедается быстрее, чем я их запекаю.

Для приготовления вам понадобится: 2 крупных апельсина, 2 ст. ложки коричневого сахара, 0,5 ч. ложки корицы, по желанию — сахарная пудра и орехи для подачи. Апельсины вымойте, разрежьте пополам, удалите косточки и слегка надрежьте мякоть ножом. Смешайте сахар с корицей, посыпьте поверхность половинок. Выложите на противень с фольгой, запекайте при 200°C 5–7 минут до образования карамельной корочки. Подавайте теплыми, украсив орехами и мятой.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот десерт для своих гостей. Даже те, кто не любит апельсины, уплетали их с мороженым. Кстати, вместо коричневого сахара можно взять обычный с ванилью. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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