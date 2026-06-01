Выжимаю 1 апельсин и замешиваю быстрое тесто: итальянское печенье — и в доме пахнет как в кондитерской

Это печенье покоряет с первого противня: тонкий аромат апельсина, нежное рассыпчатое тесто и красивая сахарная корочка. Готовится быстро, продукты самые простые, а результат получается таким, будто выпечку только что принесли из уютной итальянской кондитерской.

Ингредиенты: мука — 350 г, разрыхлитель — 12 г, сливочное масло — 80 г, сахар — 100 г, ванильный сахар — 1 пакетик, яйцо — 1 шт., апельсиновый сок — 90 мл, цедра 1 апельсина, щепотка соли, сахар и сахарная пудра для обсыпки.

В миске смешиваем муку, разрыхлитель, сахар и ванильный сахар. Добавляем холодное сливочное масло и быстро перетираем руками в крошку. Убираем смесь в холодильник и подготавливаем апельсин: снимаем цедру и выжимаем сок.

Яйцо слегка взбиваем со щепоткой соли. Достаем охлажденную крошку, делаем углубление и вливаем яйцо, апельсиновый сок, добавляем цедру. Быстро собираем тесто в мягкий шар.

Из теста формируем небольшие шарики. Каждый сначала обваливаем в сахаре, затем щедро покрываем сахарной пудрой. Выкладываем на противень с пергаментом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15 минут.

Печенье остается светлым — так и должно быть. Сверху появляется красивая сахарная корочка с трещинками, а внутри оно получается мягким и ароматным.

Личный опыт: особенно вкусно это печенье на следующий день — апельсиновый аромат становится еще ярче. А если добавить чуть больше цедры, кухня во время выпечки пахнет как настоящая кондитерская.

Ольга Шмырева
