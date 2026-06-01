Не верил, что горчица в печенье — это вкусно. Теперь пеку каждые выходные

Не верил, что горчица в печенье — это вкусно. Теперь пеку каждые выходные

Думал, сухая горчица в тесте — ошибка. Я был не прав. Теперь это моя коронная закуска на все случаи жизни.

Ингредиенты

Мука — 200 г, масло сливочное — 100 г, сыр твердый — 150 г, яйцо — 1 шт., вода — 1 ст. л., горчица сухая — 1 ч. л., кайенский перец — щепотка, соль — щепотка.

Как готовлю

Сначала смешиваю муку, сухую горчицу, перец и соль. Холодное масло рублю кубиками и пальцами превращаю все в крошку — это быстро, главное не перегреть руками. Тем временем тру сыр на мелкой терке, добавляю в крошку, перемешиваю. Взбиваю яйцо с ложкой воды, вливаю в смесь и замешиваю гладкое тесто — оно должно быть пластичным, не липнуть. Раскатываю пласт толщиной 7 мм, режу на полоски, скручиваю их в жгуты и плету узелки или крендельки. Противень с пергаментом, 10 минут при 200 градусах — и готово. Золотистые, хрустящие, с горчичным послевкусием.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, затевал эксперимент с недоверием — ну какая горчица в печенье? Но когда достал противень, понял: это любовь с первого хруста. Текстура — рассыпчатая, маслянистая, а сыр тянется тонкими ниточками. Горчица не бьет в нос, а дает ту самую пикантную глубину.