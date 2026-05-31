Молочные коржики как в школьной столовке — ностальгия за 15 минут

Пока чайник закипает, тесто уже готово. Пока чай заваривается, коржики пекутся. Идеальный рецепт для внезапных гостей с ноткой ностальгии.

Что понадобится

100 мл молока, 100 г маргарина (комнатной температуры), 1 стакан сахара, 1 яйцо, 0,5 ч. л. соды, гашенной уксусом, мука (сколько возьмет тесто — примерно 2,5–3 стакана).

Как я готовлю

Маргарин растираю с сахаром до однородности. Добавляю яйцо, молоко, гашеную соду. Перемешиваю. Постепенно всыпаю муку и замешиваю мягкое, эластичное тесто, не липнущее к рукам.

Тесто раскатываю на присыпанном мукой столе толщиной около 0,5–1 см. Вырезаю фигурки формочками.

Выкладываю на противень, застеленный пергаментом. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 15 минут до легкого золотистого цвета.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Не ожидал, что коржики получатся точно такими, как в детстве. Важно: тесто не забивайте мукой — оно должно быть мягким, иначе коржики будут жесткими. Готовые коржики можно посыпать сахарной пудрой или полить шоколадом, но и без них они прекрасны.

Проверено редакцией
рецепты
еда
печенье
выпечка
Дмитрий Демичев
