4 простых рецепта печенья из творога: быстро, вкусно, качественно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Домашнее печенье из творога — вкусная и простая выпечка. Преимущество такого десерта очевидно: тесто не надо долго месить, оно не требует расстойки, а форму можно выбрать любую. Из одной пачки творога и пачки масла выходят и хрустящие треугольники, и нежные ушки, и слоистые конвертики, и даже красивые розочки. Все четыре рецепта легко повторить дома. Получится очень вкусное печенье с идеальным составом — полезнее покупного!

Печенье № 1: треугольники с сахаром — самые хрустящие

Хотите печенье, которое тает во рту? Делайте творожные треугольники.

Замороженное масло (200 г) рубим с творогом (200 г), добавляем муку (стакан), соль. Замесили быстро — тесто не липнет. Раскатываем тонко (3–4 мм), режем на квадраты. Смешиваем 3 ложки сахара с ванилью. На одну половину каждого квадрата сыпем чайную ложку смеси, складываем треугольником, края прижимаем вилкой. Сверху сыпем еще сахару. Отправляем в духовку при 200 °C на 15–20 минут.

Печенье получается слоистым, хрустящим и очень сладким. Вкуснее, чем магазинное!

  • Совет: творог берите сухой, жирностью 5–9%. Если он влажный — отожмите через марлю, иначе тесто будет липким.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Печенье № 2: гусиные лапки — ушки с изюмом

Сначала делаем тесто, как в первом варианте: 200 г масла, 200 г творога, мука (стакан), соль. Быстро замешиваем и раскатываем до толщины 5 мм. Стаканом вырезаем кружочки. Каждый кружок макаем одной стороной в сахар. Складываем пополам (стороной с сахаром внутрь), потом еще раз пополам — получаются такие треугольные лапки. Края прижимаем, сверху сыпем еще сахарку. В духовку при 180 °C на 20 минут.

Получается рассыпчатое, слоистое печенье с карамельной корочкой. Идеально к чаю.

  • Совет: вместо изюма можно положить кусочек кураги или капнуть немного растопленного шоколада.

Печенье № 3: конвертики с творожной начинкой — нежные и мягкие

Для начинки берем 200 г творога, 1 желток, 1 ст. ложку сахара и ванилин. Отдельно замешиваем тесто, для него нам понадобится еще 200 г творога, 200 г масла, щепотка соли, 1 стакан муки. Раскатываем тесто в пласт, нарезаем квадратами 8×8 см. В центр каждого кладем чайную ложку творожной начинки. Осталось сложить конвертиком: поднимаем все четыре угла к центру и защипываем края. Выпекаем при 190 градусах 20–25 минут.

Внутри — двойная порция творога, снаружи — рассыпчатое тесто. Едят такие конвертики теплыми, пока начинка нежная.

  • Совет: желток в начинке можно заменить ложкой сметаны — будет нежнее.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Печенье № 4: розочки из творожного теста — красиво и просто

Тесто делаем почти такое же, как и в других вариантах: 200 г творога, 200 г масла, 2 стакана муки, разрыхлитель, соль. Опять же замешиваем и раскатываем в пласт толщиной 4 мм. Смазываем тонким слоем густого варенья (советуем взять яблочное или абрикосовое). Сворачиваем заготовку в рулет, нарезаем кусочками по 2–3 см. Выкладываем получившиеся кружочки срезом вверх, слегка прижимаем — так получаются розочки. В духовку отправляем при 190 °C на 20 минут.

Печенье похоже на маленькие круассаны, очень нарядное.

  • Совет: если варенье жидкое, добавьте в него ложку крахмала, чтобы не вытекало при выпечке.

Советы для всех рецептов

  • Творог берите 5–9%, не обезжиренный. Сухой творог сделает тесто рассыпчатым, жирный — нежным. Если творог слишком зернистый — пробейте блендером.

  • Масло должно быть холодным, но не ледяным — так тесто получится слоистым.

  • Тесто не месите долго — чем меньше движений, тем нежнее печенье.

  • Если тесто липнет к рукам, уберите его в холодильник на 20 минут.

  • Печенье выпекайте до золотистого цвета, но не пересушивайте — творожное тесто быстро становится жестким.

Анастасия Фомина
