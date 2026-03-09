Готовим печенье дома: девять проверенных рецептов с фото

Мир печенья невероятно разнообразен. Это идеальный десерт, который всегда выручает: к чаю для неожиданных гостей, в качестве сладкого перекуса в дорогу или как основа для изысканного торта. Перед вами сборник проверенных рецептов, где каждый найдет что-то свое. Мы поделимся секретами идеального теста и покажем, как из самых простых ингредиентов создать маленькие кулинарные шедевры.

Шоколадное печенье за 10 минут

Секрет нежного творожного печенья

Венгерское печенье-кольцо

Итальянское печенье с розмарином

Творожное печенье с безе

Американское печенье с какао

Постное печенье без молока

Постное печенье с кокосом

Простое постное печенье с медом

Шоколадное печенье за 10 минут

Это лакомство опровергает стереотип о том, что домашняя выпечка требует много времени и возни с духовкой. Готовится оно на плите всего за пятнадцать минут. Вместо привычного масла и сахара здесь используются спелый банан и авокадо, что делает десерт полезным и безопасным для детей.

Секрет нежной текстуры и насыщенного вкуса кроется в сочетании овсяной муки и авокадо. Этот зеленый плод добавляет блюду кремовость и помогает полезным веществам лучше усвоиться, оставаясь совершенно незаметным в готовом продукте. Шоколадные ноты в рецепте становятся особенно глубокими и благородными.

В ход идут овсяные хлопья, авокадо, банан, какао, мед или сироп, а также любые орехи по вкусу. Сначала в блендере готовится шоколадная масса из авокадо, банана, какао и меда. Затем она смешивается с овсянкой и измельченными орехами. Из полученного теста формируются небольшие лепешки, которые отправляются в холодильник примерно на полчаса.

За это время овсянка размягчается, пропитываясь влагой, и печенье приобретает идеальную структуру. Подавать его лучше всего с холодным молоком.

Шоколадное печенье за 10 минут Фото: Shutterstock/FOTODOM

Секрет нежного творожного печенья

Этот рецепт для тех, кто привык готовить выпечку без помощи духовки. Все, что нужно, — чугунная сковорода и правильное тесто. Благодаря творогу и нутовой муке печенье получается плотным, с легким ореховым оттенком и нежной текстурой. Кокосовый сахар добавляет карамельную нотку, а кардамон завершает вкус тонким восточным акцентом.

Сначала творог разминают вилкой вместе с яйцом, сахаром, кардамоном и солью. Нутовую муку смешивают с крахмалом и разрыхлителем, затем вводят в творожную массу. Из полученного мягкого теста влажными руками формуют небольшие лепешки. Их выкладывают на сухую разогретую сковороду и жарят под крышкой на самом медленном огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Венгерское печенье-кольцо

В старых венгерских кулинарных записях сохранился рецепт рассыпчатого печенья с необычным составом. Вместо привычного масла здесь используется гусиный жир, а тонкую пряную нотку добавляет молотый анис. Печенье получается с хрустящей корочкой и нежной серединой, а легкий лимонный аромат делает его особенно свежим.

Для теста соединяют муку с разрыхлителем, солью, анисом и цедрой. Отдельно растирают гусиный жир с сахаром, затем добавляют яйцо и сметану. Обе смеси объединяют и быстро замешивают эластичное тесто. После получасового охлаждения из него формируют небольшие кольца и выпекают до светло-золотистого цвета. Готовое печенье можно присыпать пудрой или покрыть тонким слоем абрикосового конфитюра.

Итальянское печенье с розмарином

Итальянская выпечка умеет удивлять: вместо сливочного масла здесь используют оливковое, а ваниль заменяет розмарин. Печенье родом из Тосканы готовится на удивление просто. Основу составляет мука с разрыхлителем и щепотка соли. В отдельной посуде соединяют оливковое масло, сахар, яйца и лимонную цедру.

Итальянское печенье с розмарином Фото: Shutterstock/FOTODOM

В эту массу вводят муку и большое количество мелко нарубленного розмарина — именно он придает выпечке тот самый узнаваемый характер. Замешанное тесто отправляют в холодильник, чтобы ароматы успели раскрыться. Затем формуют небольшие шарики, приплюскивают их и выпекают до легкого румянца. Результат удивит даже искушенных сладкоежек: хрустящая корочка, рассыпчатая текстура и средиземноморский букет из цитрусовых нот, пряных трав и фруктового оттенка оливкового масла.

Творожное печенье с безе

Привычные с детства творожные треугольники можно превратить в изысканное угощение, спрятав внутри нежную начинку. Секрет этого рецепта — контраст рассыпчатого теста и воздушного безе, которое при выпечке карамелизуется и образует хрустящую корочку.

Основу готовят из жирного творога и сливочного масла, которые тщательно растирают до однородности. Затем добавляют щепотку соли, ванильный сахар и муку с разрыхлителем. Тесто замешивают быстро, чтобы оно осталось мягким, и убирают в холод примерно на час.

Для начинки белки взбивают с солью в крепкую пену, постепенно вводя сахар. Должна получиться плотная, блестящая масса, которая держит форму. Охлажденное тесто раскатывают в пласт, нарезают на кружки или квадраты, в центр каждого выкладывают немного безе и тщательно защипывают края, превращая заготовки в конвертики или треугольники.

Перед выпечкой верх смазывают желтком, чтобы получить румяную корочку. В духовке безе остается мягким внутри, напоминая нежное суфле, а тесто становится слоистым и тающим во рту. Такое печенье создает особенную атмосферу уюта и становится настоящим открытием для тех, кто помнит классический рецепт.

Творожное печенье с безе Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американское печенье с какао

Чтобы избавить американское печенье от излишней сладости, стоит обратить внимание на детали. Основу здесь составляет темный шоколад, который не превращают в крошку, а оставляют кусочками разной величины — это создает игру текстур. Масло взбивают с двумя видами сахара: коричневый придает карамельные ноты и делает мякиш влажным, белый отвечает за хруст. Затем вбивают яйцо с ванилью.

Сухие ингредиенты — муку, соду, соль — аккуратно вмешивают в масляную смесь. В самом конце добавляют шоколад и, если есть, какао-бобы: они добавляют легкую горчинку и приятный хруст. Тесто отправляют в холодильник минимум на час: охлаждение необходимо, чтобы печенье не растеклось и приобрело глубину вкуса. Из холодной массы лепят шарики, раскладывают их на противне на расстоянии, сверху посыпают морской солью и выпекают недолго, оставляя центр мягким. Готовое печенье покоряет контрастом хрустящих краев, тягучей серединки и шоколадных включений.

Постное печенье без молока

Постное печенье — простой способ порадовать домашних выпечкой без яиц и молока. Оно получается хрустящим и готовится из доступных продуктов: муки, сахара, растительного масла, воды и разрыхлителя. Все компоненты соединяют, замешивают эластичное тесто и раскатывают его в пласт. С помощью формочек или стакана вырезают фигурки, выкладывают их на противень и выпекают до золотистого цвета. Готовое печенье можно присыпать сахарной пудрой. В герметичном контейнере оно остается свежим до недели.

Постное печенье с кокосом

В пост особенно хочется простых уютных вещей, и домашнее печенье без продуктов животного происхождения поднимает настроение ничуть не хуже сдобного. Оно получается мягким внутри, с легким хрустом и тонким ароматом корицы.

Как приготовить домашнее печенье: 9 рецептов для всей семьи с фото Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сначала соединяют муку с сахаром и пряностью, затем вливают растительное масло и теплую воду. Добавляют соду, погашенную уксусом, и быстро замешивают гладкое, податливое тесто. Ему дают отдохнуть под пленкой всего несколько минут, после чего раскатывают в пласт и вырезают фигурки — ромбики, звездочки, кружочки. Заготовки выпекают до легкого румянца, а готовое печенье украшают кокосовой стружкой. Оно отлично хранится и остается вкусным несколько дней.

Простое постное печенье с медом

В пост всегда хочется чего-то уютного и сладкого, и это печенье выручает как нельзя лучше. Оно готовится без продуктов животного происхождения, но получается ароматным и рассыпчатым благодаря цельнозерновой муке и натуральному меду.

Сначала смешивают муку с разрыхлителем и свежей лимонной цедрой. Отдельно соединяют жидкие компоненты — мед, кукурузное масло и яблочный сок. Затем все объединяют и замешивают мягкое тесто ложкой, без лишних усилий. Из полученной массы формуют небольшие шарики, слегка приплющивают их и выкладывают на противень.

Выпекают печенье до золотистого цвета и легкого хруста. Интересно, что на второй день оно становится еще вкуснее: ароматы раскрываются, а текстура делается более насыщенной.

