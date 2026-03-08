Чувашский пирог кукаль с мясом и картошкой: простой рецепт сочной выпечки

Кукаль — традиционный чувашский пирог, который в старину пекли по большим праздникам. В отличие от русских пирогов, здесь тесто тоньше, а начинки — хоть отбавляй. Самый популярный вариант — с мясом и картошкой, но бывают и с творогом, капустой или даже ягодами..

Для теста возьмите 250 мл теплого молока или кефира и смешайте с 1 ст. л. сахара и 1 ч. л. сухих дрожжей. Добавьте 1 куриное яйцо, 80 г растопленного сливочного масла и 0.5 ч. л. соли. Постепенно всыпьте 500 г муки и замесите нежное, эластичное тесто, которое должно отдохнуть в теплом месте 1 час.

Для классической сочной начинки возьмите 600 г капусты, мелко нашинкуйте ее и потушите на сковороде с 50 г сливочного масла до мягкости. Добавьте 3 вареных яйца, нарезанных кубиками, соль и перец по вкусу.

Подошедшее тесто разделите на две неравные части. Ту, что побольше, раскатайте в пласт и аккуратно перенесите на противень, застеленный пергаментом. Равномерным слоем распределите по тесту капустную начинку, отступая от краев примерно 2–3 сантиметра. Оставшийся кусочек теста раскатайте в пласт чуть меньшего диаметра, накройте им пирог и плотно защипните края — лучше всего оформить их косичкой или подвернуть края в виде веревочки.

Поверхность пирога смажьте взбитым яйцом (это придаст готовой выпечке аппетитный блеск) и сделайте вилкой или ножом несколько проколов, чтобы при выпечке пар свободно выходил. Выпекайте кукаль в разогретой до 180°C духовке около 40 минут — ориентируйтесь на ровный золотистый цвет поверхности.

Готовый пирог сразу же снимите с противня, переложите на деревянную доску или решетку, смажьте кусочком сливочного масла и накройте чистым полотенцем. Через 15 минут масло впитается, корочка станет мягкой.

Совет: если вы готовите кукаль с ягодами, добавьте в начинку 1 ст. л. крахмала, чтобы сок не вытекал и тесто оставалось сухим снизу.

Воздушная творожная запеканка без грамма муки: идеальный рецепт.