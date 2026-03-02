Творожная запеканка без муки: воздушная, как суфле, и полезная!

Эта запеканка — настоящая находка для тех, кто следит за фигурой, но не готов отказываться от вкусных десертов. Без муки, с минимумом сахара и максимумом белка — она получается невероятно воздушной, как суфле, и при этом сытной. Идеально подходит для завтрака, полдника или легкого ужина. Дети тоже едят с удовольствием, особенно если добавить немного изюма или ягод.

Вам понадобится полкило творога (лучше брать не обезжиренный, а 5–9% — так вкуснее), 3 яйца, 3 ст. л. сахара, щепотка соли, ложечка ванильного сахара, 100 мл сметаны и 2 ст. л крахмала. По желанию можно добавить изюм, ягоды или цукаты — что больше любите.

Сначала разомните творог вилкой в большой миске. Если творог зернистый и хотите совсем нежную текстуру, воспользуйтесь блендером. Добавьте яйца, сахар, соль и ваниль — перемешайте. В отдельной мисочке взбейте сметану с крахмалом, а потом соедините с творогом. Теперь можно добавить изюм (его лучше предварительно запарить) или ягоды.

Подготовьте форму: смажьте сливочным маслом и присыпьте манкой (подойдет и сахар). Выложите тесто, разровняйте. Для красивой корочки смажьте верх сметаной или желтком. Отправляйте в духовку, разогретую до 180 °C, минут на 35–40. Ориентируйтесь по цвету — запеканка должна стать румяной.

Самое важное: не вынимайте ее из формы сразу, дайте остыть. Тогда она не развалится при нарезке. Подавайте со сметаной, медом или свежими ягодами — пальчики оближешь!

