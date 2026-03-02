Ставлю муку на ночь в холодильник — утром остается только пожарить: оладьи пышные, как облака

Ставлю тесто на ночь — утром жарю пышные постные оладьи: на все уходит не больше 10 минут. Беру муку, воду и дрожжи — и готовлю тесто с вечера, чтобы утром без спешки порадовать семью горячими румяными оладьями. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для постного завтрака или уютного чаепития. Его необычность в том, что за ночь дрожжевое тесто подходит само, без лишних хлопот, а утром остается только обжарить оладьи — пышные, воздушные, с золотистой хрустящей корочкой. Получается обалденная вкуснятина: нежные, пористые оладьи с легким кисловатым оттенком, которые тают во рту. Они такие высокие и мягкие, что даже на второй день не черствеют, если, конечно, доживут до второго дня. Секрет в ночном расстаивании — тесто набирает силу и аромат, а утром вы просто наслаждаетесь результатом.

Для приготовления вам понадобится: 2 стакана муки, 1 стакан воды, 0,8 г сухих дрожжей (буквально щепотка), 1/2 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 50 мл растительного масла. Вечером просейте муку, смешайте с дрожжами, солью и сахаром. Влейте воду и тщательно перемешайте до однородности. Накройте миску пленкой и оставьте при комнатной температуре до утра. Утром тесто увеличится в объеме — перемешивать его не нужно! Сразу выкладывайте ложкой на разогретую сковороду с маслом и обжаривайте оладьи с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.