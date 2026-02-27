Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 17:03

Лью стакан кефира в капусту: жарю капустные оладьи — удивят даже опытных хозяек

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Капуста, кефир и несколько простых ингредиентов — а на выходе получаются золотистые оладьи с хрустящей корочкой и сочной серединкой, по текстуре напоминающие драники. Секрет — не шинковать, а измельчать все в блендере до однородной массы.

Благодаря кефиру тесто выходит нежным, а внутри оладьи остаются мягкими и слегка кремовыми. При жарке появляется аппетитная румяная корочка, которая приятно хрустит. Такой вариант отлично подойдет и для завтрака, и для ужина без лишней тяжести.

Ингредиенты: капуста — 400 г, лук — 1 шт., яйцо — 1 шт., кефир — 200 мл, соль — по вкусу, разрыхлитель — 0,5 ч. л., мука — 4–5 ст. л.

Капусту нарежьте крупными кусками и вместе с луком отправьте в блендер. Если его нет, можно натереть на мелкой терке. Добавьте яйцо и кефир, измельчите до консистенции густого пюре. Перелейте массу в миску, всыпьте соль, разрыхлитель и муку, перемешайте. Тесто должно получиться как густая сметана.

Выкладывайте ложкой на разогретую сковороду с растительным маслом и жарьте на среднем огне до румяной корочки с двух сторон. Подавайте горячими — со сметаной, йогуртовым соусом или свежей зеленью. Даже опытные хозяйки удивятся, насколько вкусной может быть обычная капуста.

Ранее мы делились рецептом квашеной капусты «Пелюстка». Розовая вкуснятина к мясу и картошке.

Проверено редакцией
Читайте также
Капусту покупаю килограммами. Это блюдо в пост хочется готовить снова и снова. Про мясо и не вспомните
Общество
Капусту покупаю килограммами. Это блюдо в пост хочется готовить снова и снова. Про мясо и не вспомните
Капусту покупаю килограммами, готовлю по-итальянски: вкусно аж не оторваться — идеально в пост
Общество
Капусту покупаю килограммами, готовлю по-итальянски: вкусно аж не оторваться — идеально в пост
Обычные блины в прошлом. Готовлю трендовые блинчики с леопардовым узором: просто, красиво, безумно вкусно
Общество
Обычные блины в прошлом. Готовлю трендовые блинчики с леопардовым узором: просто, красиво, безумно вкусно
На завтрак в пост готовлю ароматные яблочные оладьи на минералке — пышные, румяные, без яиц
Общество
На завтрак в пост готовлю ароматные яблочные оладьи на минералке — пышные, румяные, без яиц
На 8 Марта всегда готовлю «Цветок»: слоёный салат, который украшает стол и съедается вмиг
Общество
На 8 Марта всегда готовлю «Цветок»: слоёный салат, который украшает стол и съедается вмиг
капуста
оладьи
простой рецепт
драники
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это блеф»: генерал раскритиковал слова Буданова о возврате территорий
Платформа «Совкомбанк про добро» собрала более 192 млн рублей за 2025 год
Садоводов предупредили о вреде УФ-ламп
Премьера фильма «Король и Шут. Навсегда»: сюжет, отзывы, критика
Жена Натана раскрыла планы на пластическую операцию
Ад в тайных тюрьмах СБУ: режим Зеленского скрывает зверства от всего мира
«Жуткие истории»: Москалькова о зверствах ВСУ над пленными россиянами
В Минобороны раскрыли детали атаки ВСУ на Россию
Бывший сотрудник ГАИ жестоко избил свою экс-супругу
Военэксперт ответил, зачем ВСУ отправляют все больше элитных групп под Сумы
Инспектор ДПС умер после того, как его переехал школьник на BMW
«Выдумывает»: Азаров рассказал, кто срывает мирный процесс по Украине
Почти 70% автопарка России составили машины старше 10 лет
Экс-депутат Рады объяснил внезапную популярность боксера Усика на Украине
Сезонная смена текстиля в ванной: нужно ли это и зачем
В ГД призвали досконально разобраться в избиении пенсионерки в Кузбассе
Новые подробности пропажи девочки в Смоленске: что не так с похитителями
Лягнувшей полицейского петербурженке вынесли приговор
Мать едва не стала убийцей собственных малолетних детей
В Сети появились кадры побега осужденного в Москве
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.