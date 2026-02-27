Лью стакан кефира в капусту: жарю капустные оладьи — удивят даже опытных хозяек

Капуста, кефир и несколько простых ингредиентов — а на выходе получаются золотистые оладьи с хрустящей корочкой и сочной серединкой, по текстуре напоминающие драники. Секрет — не шинковать, а измельчать все в блендере до однородной массы.

Благодаря кефиру тесто выходит нежным, а внутри оладьи остаются мягкими и слегка кремовыми. При жарке появляется аппетитная румяная корочка, которая приятно хрустит. Такой вариант отлично подойдет и для завтрака, и для ужина без лишней тяжести.

Ингредиенты: капуста — 400 г, лук — 1 шт., яйцо — 1 шт., кефир — 200 мл, соль — по вкусу, разрыхлитель — 0,5 ч. л., мука — 4–5 ст. л.

Капусту нарежьте крупными кусками и вместе с луком отправьте в блендер. Если его нет, можно натереть на мелкой терке. Добавьте яйцо и кефир, измельчите до консистенции густого пюре. Перелейте массу в миску, всыпьте соль, разрыхлитель и муку, перемешайте. Тесто должно получиться как густая сметана.

Выкладывайте ложкой на разогретую сковороду с растительным маслом и жарьте на среднем огне до румяной корочки с двух сторон. Подавайте горячими — со сметаной, йогуртовым соусом или свежей зеленью. Даже опытные хозяйки удивятся, насколько вкусной может быть обычная капуста.

