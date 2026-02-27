Капусту покупаю килограммами, готовлю по-итальянски: вкусно аж не оторваться — идеально в пост

Беру белокочанную капусту, ароматные итальянские травы и сочные помидоры — и готовлю сытное постное блюдо прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для поста или легкого ужина. Его необычность в том, что обычная капуста в компании чеснока, орегано и базилика приобретает настоящий итальянский характер, а тушится все в одном сотейнике без лишних хлопот. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, пропитанные томатным соком капустные ломтики с пикантными нотками чеснока и пряных трав. Блюдо настолько ароматное и насыщенное, что от тарелки невозможно оторваться, а готовится оно быстрее, чем вы сварите макароны.

Для приготовления вам понадобится: 1 небольшой кочан капусты (около 800 г), 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, 400 г томатов в собственном соку (или 4 свежих помидора), 2 ст. ложки томатной пасты, 3 ст. ложки оливкового масла, 1 ч. ложка орегано, 1 ч. ложка базилика, соль, перец, свежая зелень для подачи. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, лук нарежьте полукольцами. В глубокой сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до мягкости, добавьте измельченный чеснок и капусту. Тушите под крышкой 10 минут, помешивая. Добавьте томаты, томатную пасту, специи, соль и перец. Перемешайте и тушите еще 15–20 минут до полной готовности капусты. Подавайте горячей, посыпав свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.