Врач назвала четыре продукта, помогающие сбросить вес

Для безопасного снижения веса и здоровья сосудов рекомендуется в рационе сделать акцент на рыбе, белом мясе, овощах, кисломолочных продуктах и растительных жирах, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-кардиолог, липидолог, руководитель направления интегративной медицины сети клиник «Будь Здоров» Татьяна Маклакова. Эти продукты нормализуют липидный профиль и дают длительное насыщение без скачков инсулина, пояснила она

Как липидолог, я разделяю продукты не на «жиросжигающие» — их не существует в прямом смысле, — а на те, которые нормализуют липидный профиль и дают длительное насыщение без скачков инсулина, — пояснила Маклакова.

Из рыбы и мяса она посоветовала выбирать треску, судака, куриную грудку, индейку. По словам врача, это строительный материал для мышц. Кроме того, кабачки, цветная капуста, брокколи, листовой салат, спаржа — отличные источники клетчатки. Они создают объем в желудке, дают чувство сытости и работают как «ершик» для кишечника, сказала медик.

Правильные жиры (лучше есть в первой половине дня) — это авокадо, горсть орехов, семена льна, оливковое масло. Идеальные кисломолочные продукты — творог, натуральный йогурт, — резюмировала эксперт.

