Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 16:23

Врач назвала четыре продукта, помогающие сбросить вес

Врач Маклакова: мясо, рыба и творог дают длительное чувство насыщения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Для безопасного снижения веса и здоровья сосудов рекомендуется в рационе сделать акцент на рыбе, белом мясе, овощах, кисломолочных продуктах и растительных жирах, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-кардиолог, липидолог, руководитель направления интегративной медицины сети клиник «Будь Здоров» Татьяна Маклакова. Эти продукты нормализуют липидный профиль и дают длительное насыщение без скачков инсулина, пояснила она

Как липидолог, я разделяю продукты не на «жиросжигающие» — их не существует в прямом смысле, — а на те, которые нормализуют липидный профиль и дают длительное насыщение без скачков инсулина, — пояснила Маклакова.

Из рыбы и мяса она посоветовала выбирать треску, судака, куриную грудку, индейку. По словам врача, это строительный материал для мышц. Кроме того, кабачки, цветная капуста, брокколи, листовой салат, спаржа — отличные источники клетчатки. Они создают объем в желудке, дают чувство сытости и работают как «ершик» для кишечника, сказала медик.

Правильные жиры (лучше есть в первой половине дня) — это авокадо, горсть орехов, семена льна, оливковое масло. Идеальные кисломолочные продукты — творог, натуральный йогурт, — резюмировала эксперт.

Ранее тренер-нутрициолог Юрий Брабечан рассказал, что хронический стресс мешает похудеть даже при нормальном питании. По его словам, организм начинает запасать жир «на всякий случай».

похудение
вес
питание
совет врача
Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
Анна Акимова
А. Акимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта судьба корги королевы Елизаветы II после ареста принца Эндрю
Названа цена самого дорогого дома в Сочи
Навка рассказала о подарках от Пескова
Военэксперт предупредил о возможных провокациях в Курской области
«Это блеф»: генерал раскритиковал слова Буданова о возврате территорий
Платформа «Совкомбанк про добро» собрала более 192 млн рублей за 2025 год
Садоводов предупредили о вреде УФ-ламп
Премьера фильма «Король и Шут. Навсегда»: сюжет, отзывы, критика
Жена Натана раскрыла планы на пластическую операцию
Ад в тайных тюрьмах СБУ: режим Зеленского скрывает зверства от всего мира
«Жуткие истории»: Москалькова о зверствах ВСУ над пленными россиянами
В Минобороны раскрыли детали атаки ВСУ на Россию
Бывший сотрудник ГАИ жестоко избил свою экс-супругу
Военэксперт ответил, зачем ВСУ отправляют все больше элитных групп под Сумы
Инспектор ДПС умер после того, как его переехал школьник на BMW
«Выдумывает»: Азаров рассказал, кто срывает мирный процесс по Украине
Почти 70% автопарка России составили машины старше 10 лет
Экс-депутат Рады объяснил внезапную популярность боксера Усика на Украине
Сезонная смена текстиля в ванной: нужно ли это и зачем
В ГД призвали досконально разобраться в избиении пенсионерки в Кузбассе
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.