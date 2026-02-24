Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 10:15

Нутрициолог назвал главного врага похудения

Нутрициолог Брабечан: хронический стресс мешает похудеть

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Хронический стресс мешает похудеть даже при нормальном питании, заявил тренер-нутрициолог Юрий Брабечан. По его словам, которые передает Lenta.ru, организм начинает запасать жир «на всякий случай».

Сладкое и жирное дают дофамин и серотонин, становится полегче. Плюс еда — это доступный и социально приемлемый способ себя пожалеть. Если человек годами при стрессе тянулся к холодильнику, у мозга сформировалась цепочка: стресс, еда, временное облегчение. Дальше это срабатывает на автомате, даже без реального голода, — рассказал эксперт.

Нутрициолог объяснил, что высокий уровень кортизола ухудшает действие инсулина. Недостаток сна усугубляет ситуацию: снижается выработка гормона насыщения — лептина, одновременно повышается концентрация гормона голода — грелина. Это ведет к утренней усталости, вечернему чувству голода и привычке пить кофе днем и часто перекусывать быстрой едой.

Ранее нутрициолог Алла Макарова заявила, что люди, занимающиеся спортом без коррекции рациона, не смогут эффективно похудеть и удержать вес. По ее словам, несбалансированное питание будет сводить к нулю все усилия в зале.

врачи
Россия
нутрициологи
диеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британия расширила антироссийский санкционный список
«Вели по камерам»: криминалист о подрыве машины сотрудников ДПС в Москве
В ГД ответили, как расследование в отношении Дурова отразится на Telegram
«Показательный момент»: военэксперт о готовности наемников ВСУ сдать своих
Российских охранников нашли на захваченном Францией танкере
Аэропорт Ульяновска вернулся к работе
В Госдуме оценили идею разрешить временную регистрацию в апартаментах
Чиновников уволили после вечеринки с шашлыками в мэрии российского города
«Король губ» скончался после неудачной бьюти-процедуры
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
Наступление ВС РФ на Запорожье 24 февраля: ситуация у Гуляйполя и Орехова
Экс-премьер Украины назвал условие восстановления конституционного строя
В СВР указали на планы Лондона и Парижа по ядерному вопросу Украины
Редактор СМИ-иноагента попал в список разыскиваемых преступников
Показано место, где Зеленский скрывался два года
Российский «Опустошитель» восхитил журналистов одной деталью
Петербургский дворник рассказал о спасении выпавшего из окна мальчика
Раскрыто, почему сотрудники ДПС стали жертвами подрывника в Москве
Появились данные о полицейских, пострадавших при взрыве возле машины ДПС
СВР увидела проблески благоразумия Берлина в вопросе вооружения Киева
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.