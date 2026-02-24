Нутрициолог назвал главного врага похудения

Хронический стресс мешает похудеть даже при нормальном питании, заявил тренер-нутрициолог Юрий Брабечан. По его словам, которые передает Lenta.ru, организм начинает запасать жир «на всякий случай».

Сладкое и жирное дают дофамин и серотонин, становится полегче. Плюс еда — это доступный и социально приемлемый способ себя пожалеть. Если человек годами при стрессе тянулся к холодильнику, у мозга сформировалась цепочка: стресс, еда, временное облегчение. Дальше это срабатывает на автомате, даже без реального голода, — рассказал эксперт.

Нутрициолог объяснил, что высокий уровень кортизола ухудшает действие инсулина. Недостаток сна усугубляет ситуацию: снижается выработка гормона насыщения — лептина, одновременно повышается концентрация гормона голода — грелина. Это ведет к утренней усталости, вечернему чувству голода и привычке пить кофе днем и часто перекусывать быстрой едой.

Ранее нутрициолог Алла Макарова заявила, что люди, занимающиеся спортом без коррекции рациона, не смогут эффективно похудеть и удержать вес. По ее словам, несбалансированное питание будет сводить к нулю все усилия в зале.